Sua Loja está de volta ao cliente de League of Legends

Preparem as carteiras, fãs de League of Legends.

A Sua Loja voltou ao cliente do LoL, trazendo suas seis skins com desconto especial. As skins não ficarão ali para sempre, mas você tem até 9 de novembro para consegui-las com preço reduzido.

Imagem via Riot Games

A loja personalizada é diferente para cada jogador, e traz skins dos campeões com os quais você tem jogado nos últimos meses.

Para acessar a Sua Loja, clique no ícone que fica ao lado da Loja no canto superior direito do cliente. Clique em cada carta para revelar as seis skins diferentes que você poderá comprar com desconto. Depois, os cosméticos podem ser adquiridos diretamente da aba Sua Loja.

As skins com desconto têm raridades variadas, mas Lendárias e Ultimates não costumam ser oferecidas. E exclusivos também não ficam disponíveis na Sua Loja, assim como skins que estejam atualmente em promoção. Você pode, no entanto, acabar conseguindo alguma que não esteja mais disponível na loja.

A Sua Loja fica no ar até as 15h BRT do dia 09 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 01 de outubro.