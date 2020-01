Streamer vaza acidentalmente mudanças de cartas de Legends of Runeterra

A Riot Games originalmente planejava revelar novos detalhes sobre o beta aberto de Legends of Runeterra em 22 de janeiro, mas o streamer espanhol Revenant pode ter arruinado a surpresa.

O streamer, que evidentemente teve acesso ao beta fechado, acidentalmente enviou um vídeo no YouTube para seus 765.000 assinantes, listando muitas das mudanças que ocorreram no jogo de cartas digitais. No vídeo de 32 minutos, ele reproduziu a nova iteração do LoR e percorreu as alterações no sistema de menus e em muitas das cartas.

O vídeo foi retirado rapidamente de seu canal, mas o site de esports Inven Global gravou uma cópia de todas as alterações.

Cartas alteradas

Anivia: Can now block incoming attacks. Now levels up when

Enlightened. Costs 7 mana (up from 6). -2 Attack, +1 HP.

Avarosan Hearthguard: -1 HP.

Back Alley Barkeep: +1 Attack.

Boomcrew Rookie: +1 Attack.

Catalyst of Aeons: Costs 1 mana more.

Chempunk Pickpocket: +1 Attack.

Chempunk Shredder: +1 Attack.

Cloud Drinker: Removed the “Enlightened” effect, -2 HP

Ezreal: Mystic Shots created by Level 2 Ezreal cost 2 mana (up from 0),

but no longer have Fleeting.

Flame Chompers: +1 HP.

Fleetfeather Tracker: Now reads: “When you summon an allied unit, give me Challenger.”

Parade Electrorig: -1 Attack, +1 HP.

Plaza Guardian: +1 Attack, +1 HP.

Sumpsnipe Scavenger: +1 HP.

The Rekindler: -1 Attack, -1 HP;

Used Cask Salesman: +1 Attack;

Wraithcaller: Now also has Fearsome, +1 Attack.

Wyrding Stones: -1 HP.

O beta aberto de LoR será lançado oficialmente em 24 de janeiro, mas aqueles que se registraram antes de 19 de janeiro terão acesso um dia antes, em 23 de janeiro. Todas as atualizações listadas são provisórias e podem mudar antes do lançamento do jogo. Mas devem fornecer uma boa idéia do que está por vir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 20 de janeiro.