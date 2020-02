Soraka na rota topo: Um guia detalhado

Soraka ressurgiu nas rotas meio e topo alguns anos atrás, quando ela recebeu fortalecimentos na auto-cura do Q após a remoção do silêncio instantâneo de seu E. Enquanto a comunidade de League of Legends lembra vividamente de como era difícil lutar contra ela e tirá-la da rota, ela saiu do meta depois de alguns enfraquecimentos.

A Filha das Estrelas não recebeu nenhum fortalecimento significativo recentemente, então por que ela foi escolhida de repente pelo jogador da rota topo Martin “Wunder” Nordahl Hansen em ambos os jogos na LEC da G2 Esports nesta semana?

Entendendo o kit da Soraka

O Chamado Estelar (Q) de Soraka é o arroz com feijão de seu kit. Causa dano nos inimigos, concede velocidade de movimento e um efeito de cura ao longo do tempo, o que lhe concede sustentação na fase de rotas com bastante facilidade, enquanto também lhe dá a capacidade de agredir inimigos com seu alto dano base. A auto-cura da habilidade permite que você se sustente com facilidade durante a fase de rotas, graças ao seu alcance decente, além de garantir velocidade de movimento. O custo de mana também permite que você faça use constantemente.

Enquanto o Chamado Estelar o ajudará durante a fase de rotas, a Infusão Astral (W) auxilia os jogadores depois da fase de rotas, mantendo os companheiros vivos e fornecendo uma medida de segurança para que possam realizar jogadas arriscadas. Essa habilidade nem sempre ajuda durante a fase de rotas, a menos que seu caçador apareça para contra atacar uma emboscada inimiga ou empurrar a rota.

O Equinócio (E) de Soraka melhora suas capacidades de poke e nega emboscadas; você pode simplesmente pressionar E no caminho dos caçadores inimigos e você ganhará tempo suficiente para se afastar com o aumento da velocidade de movimento do seu Q. A habilidade causa um pouco de dano mágico, além de silenciar os inimigos instantaneamente.

O Desejo (R) de Soraka permite que ela ajude colegas de equipe a partir de qualquer local do mapa. A cura, que é aumentada ainda mais se os aliados estiverem com vida baixa, sempre terá impacto. As ultimates globais foram, são e sempre serão poderosas. Pense nisso como um ultimate de um Gangplank aliado: use-o durante lutas em equipe ou para salvar um aliado de com pouca vida de uma emboscada.

Por que de repente Soraka está sendo tão escolhida?

Embora ela não tenha recebido fortalecimentos ou enfraquecimentos em atualizações recentes, muitos campeões receberam. O meta está em constante evolução, e há muitos campeões corpo a corpo na rota topo. Soraka é uma boa resposta para eles e, embora não seja capaz de matá-los, ela pode negar facilmente muito deles com com seu repetido Q e baixos custos de mana.

Uma Soraka na rota topo também permitirá que seu atirador ou jogador da rota meio sobreviva por muito mais tempo em lutas em equipe, além de negar o potencial de abates sob suas torres dos campeões inimigos. Durante o início e o meio do jogo, existem várias lutas acontecendo no mapa. Como campeão no topo, às vezes o teleporte não fará muita diferença se o seu time já estiver morto. Sua ultimate terá um impacto imediato e possivelmente impedirá que os campeões inimigos mergulhem em seus companheiros de equipe.

Runas e Masteries

Captura de tela via Riot Games

A árvore rúnica de feitiçaria é a melhor para Soraka. Invocar Aery permitirá que você faça aumente a cura e amplie seu potencial de poke. A Faixa de Fluxo de Mana garantirá que você nunca fique sem mana durante a fase de rotas. A Transcendência concederá a você a redução de tempo de recarga necessária para usar suas habilidades com mais frequência, especialmente a sua ultimate, e a Tempestade Crescente permitirá que você obtenha o poder necessário enquanto compra itens de suporte.

Determinação como árvore secundária o tornará mais resistente durante a fase de rotas. Ventos Revigorantes, combinado com o efeito de cura ao longo do tempo do Q, manterá sua vida alta e aumentará as chances de não morrer em um cenário de um contra um. As runas de força adaptativa são simples: você quer mais poder de habilidade cedo para poder agredir seu oponente na rota, e a vida com base no nível é melhor do que a armadura ou a resistência mágica no começo de jogo, pois você não precisa estar perto do inimigo de qualquer maneira.

Item Build

1) Itens iniciais

Captura de tela via Riot Games

O Anel de Doran é o item inicial perfeito. Dá a você poder de habilidade, regeneração de mana, vida e facilitará seu farm. Duas poções de vida são auto-explicativas.

2) Itens principais

Captura de tela via Riot Games

Este é o seu objetivo para todos os jogos. Esses três itens são a razão pela qual Soraka é tão forte solo. O Graal Profano de Athene concede a você cura adicional com base no dano causado, e a Redenção permite que você cause impacto em uma luta em equipe de longe, mesmo se estiver morto. O Turíbulo Ardente permite que você transforme seus atiradores em máquinas de matar ​​graças à velocidade de ataque adicional.

3) Itens situacionais

Captura de tela via Riot Games

O tipo de botas que você compra é flexível. Se você enfrentar uma equipe focada no ataque físico, como uma que possua um Tryndamere, Yi, Yasuo ou Lucian, a Tabi Ninja é a melhor opção. Se você enfrentar uma equipe focada em danos de habilidades e com muito controle de grupo, os Passos de Mercúrio são a sua escolha para oferecer a resistência mágica necessária, além de reduzir o controle de grupo recebido. Se você enfrentar um time com dano misto e sem controle de grupo, você pode até usar Botas Ionianas da Lucidez para aumentar a redução de tempo de recarga de suas habilidades e feitiços de invocador.

O Semblante Espiritual é bom contra equipes focadas em dano mágico, pois concede a você todas as estatísticas necessárias, além do poder de habilidade e além de aumentar a cura recebida por você, permitindo manter-se vivo por mais tempo. Devaneio de Shurelya é realmente bom contra equipes de poke; Ele permite que você se engaje com os oponentes muito mais rapidamente, sem dar a eles espaço para se posicionar adequadamente para uma luta em equipe. O item também é ótimo contra equipes que desejam se engajar em você, a velocidade de movimento extra ajudará você e seus colegas a se esquivar de ultimates importantes quando a equipe inimiga decidir se comprometer em uma luta em equipe. Depois que os ultimates terminarem, você poderá se virar e engajar com o time inimigo.

Plano de jogo

Como Soraka, você não tem como objetivo ganhar a rota, mas sim, não perdê-la. Sua habilidade principal (Q) permitirá que você farme com segurança, enquanto retira lentamente a vida de seus oponentes. Seu objetivo é incomodar o inimigo o máximo possível para forçá-lo a recuar, além de não se colocar em uma posição vulnerável. Se você não tem uma visão do caçador inimigo, jogue com segurança e deixe a rota avançar até você.

Seu objetivo é atingir o nível seis, quando você poderá impactar o mapa quando necessário com sua ultimate e juntar o ouro necessário para seus itens principais. Depois de ter os itens principais, agrupe-se com seus colegas de equipe e comece a forçar objetivos. Você não será o tanque nem o dano do time, mas poderá manter seus companheiros vivos por tempo suficiente para que eles cumpram esses papéis.

Não desista cedo, mesmo se você for acampado pelo caçador inimigo. Você escala mais que a maioria dos principais oponentes da rota. Embora eles precisem que os itens se tornem úteis, você se torna útil no nível seis com o sua melhor ultimate, e esse impacto é aprimorado ainda mais com cada item principal que você comprar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.