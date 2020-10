Só 8 participantes do Bolão previram os resultados do Mundial 2020

O Campeonato Mundial 2020 de League of Legends terminou hoje com a DAMWON Gaming erguendo a Copa do Invocador.

Oito participantes do Bolão previram corretamente todas as partidas do campeonato deste ano e levarão para casa Alienware Battlestations, que são as mesmas usadas pelos jogadores profissionais no palco do Mundial.

Captura de tela via pickem.lolesports.com

Antes da partida final, restavam 12 participantes do Bolão. Quatro deles previram a Suning como vitoriosa, caindo fora do desafio.

Mais de 3.000 jogadores previram corretamente toda a fase de grupos, mas a fase eliminatória era bem mais difícil, já que alguns times favoritos ao título não conseguiram avançar para as fases finais do evento.

Os desafios do Bolão acontecem anualmente no Campeonato Mundial de LoL. Você pode registrar suas previsões para o evento para a chance de ganhar diversos prêmios, como baús Hextec, ícones de invocador, essência azul e mais. Neste ano, houve um grande aumento no número de participantes que previram todos os resultados do Mundial. No ano passado, apenas um fã previu corretamente todo o Campeonato Mundial 2019 e levou para casa o grande prêmio: um pacote com todas as cinco skins Ultimate.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 31 de outubro.