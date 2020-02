Sneaky celebra o Dia dos Namorados com cosplay de Vanilla do Nekopara

O ex-profissional de League of Legends, Zachary “Sneaky” Scuderi, voltou com outro cosplay ontem, bem a tempo do dia do amor. Desta vez, ele está se vestindo como Vanilla do mangá e anime japonês Nekopara.

O streamer compartilhou a sessão de fotos no Twitter, posando em um conjunto azul e branco. Nas fotos, ele veste meias até a coxa com um par de saltos brancos e luvas longas brancas para combinar. Sneaky usa uma peruca muito parecida com as longas tranças brancas de Vanilla e veste uma faixa com orelhas de gato para fechar o visual.

Happy Valentine’s Day 🌹🌹, Nekopara Vanilla cosplay!!

Makeup and valentine @estherlynnhhj ❤️ pic.twitter.com/oOSC863siW — Zach Scuderi (@Sneaky) February 15, 2020

O novo cosplay de Vanilla de Sneaky é o segundo visual que ele mostra desde que saiu do League of Legends profissional para o streaming em tempo integral. O ex-atirador posou como Xayah Guardiã Estelar no mês passado como seu primeiro cosplay desde que deixou a equipe da Cloud9.

Sneaky anunciou sua saída do cenário competitivo no mês passado. Mas embora ele não esteja jogando no palco na LCS Spring Split de 2020, ele disse que “ainda tem o impulso competitivo” e consideraria retornar ao jogo profissional no futuro. E, apesar de deixar a equipe da Cloud9, o jogador de 25 anos permaneceu com a organização como proprietário e consultor.

Logo após Sneaky se afastar do cenário profissional, ele assinou com a United Talent Agency para representá-lo em sua carreira de streaming. A agência representa outras celebridades de grande nome, incluindo Post Malone, Pokimane e Disguised Toast.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.