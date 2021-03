Sinal de Sterak e Arcoescudo Imortal serão enfraquecidos na atualização 11.6 do LoL

O diretor de design de jogo de League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, revelou a prévia da atualização 11.6, com muitos pequenos enfraquecimentos em itens e sistemas relacionados à cura.

De runas a itens concluídos e seus componentes, Scruffy disse que a equipe queria que a cura se tornasse “uma escolha notável e não uma linha base”. Lutadores de DdA têm dominado o jogo profissional e, embora recentes fortalecimentos em seus colegas de dano mágico tenham visto campeões como Sylas voltarem para o meta, está claro que os itens que dão a campeões que lidam com danos físicos, como Renekton e Gnar, sua presença em lutas de equipe são um pouco forte demais.

Continuando uma tendência de afastamento do Vampirismo Universal percentual base, os números de Caça Voraz estão caindo. A quantidade de escudo do Arcoescudo Imortal também diminuiu, reduzida em 50 nos níveis iniciais e em até 100 no final do jogo, além de menos Roubo de Vida básico e uma remoção de aumento do Roubo de Vida de Salva-Vidas. Em vez disso, o Roubo de Vida é alterado para ataques básicos, com um fortalecimento considerável de Velocidade de Ataque de 25-50 por cento ao ativar o item. Menos Roubo de Vida no Salva-Vidas, mas se ataques automáticos suficientes forem inseridos nessa janela, isso deve diminuir o golpe do enfraquecimento.

Espada do Rei Destruído e Cetro Vampírico também recebeu leves toques do martelo do enfraquecimento, embora o último agora vá custar 850 de ouro em vez de 900.

De acordo com Surrender at 20 e as mudanças provisórias no APT, Sinal de Sterak não vai mais oferecer tanta sustentação, com acúmulos de sua passiva Sanguinário curando 50 por cento menos ao invés de aumentar mais linearmente.

Imagem via Surrender em 20

A Hino Bélico de Shurelya também está recebendo um leve fortalecimento, com seu tempo de recarga da ativa sendo reduzido de 90 segundos para 75.

Outros itens incluídos são Quebrapassos, Armaguarda da Caçadora, Barreira Verdejante e Cajado do Vazio, com Agilidade nos Pés (em relação aos campeões PdH) também programado para um enfraquecimento.

Égide de Fogo Solar e Tempestade de Luden estão sendo fortalecidos, junto com o Capuz da Morte de Rabadon. Finalmente, a Angústia de Liandry e o quase onipresente feitiço invocador de teleporte também estão listados sob o título de “ajustes” ao lado do Arcoescudo Imortal.

Mais detalhes e mudanças em potencial provavelmente virão nos próximos dias, visto que a atualização 11.6 está programada para ser lançada em pouco mais de uma semana.

