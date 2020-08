Shazam revela que 2 novas artistas vão assumir papéis de Kai’Sa e Evelynn na próxima música das K/DA

A página de League of Legends no Shazam mostra que duas novas artistas vão assumir os papéis que eram de Jaira Burns e Madison Beer no aguardado retorno da K/DA, o grupo de K-pop criado pela Riot Games.

As artistas Wolftyla e Bea Miller vão assumir as vozes de Kai’Sa e Evelynn, de acordo com o site. Mas ainda não se sabe quem fará que parte no próximo lançamento do grupo, “THE BADDEST”.

Não se preocupem, fãs da (G)-IDLE: Soyeon e Miyeon ainda continuam em seus papéis como Akali e Ahri, respectivamente. Não se sabe, no entanto, por que Burns e Beer não continuaram como Kai’Sa e Evelynn.

O retorno do grupo de K-pop foi anunciado através de imagens nas redes sociais há uma semana, indicando um single de retorno que sairá hoje (quinta-feira, 27 de agosto) às 16h BRT.

Elas também deram a entender que haveria um novo visual para o grupo com as imagens publicadas nas redes sociais. Ahri, Kai’Sa, Evelynn e Akali apareceram em roupas mais escuras que as originais.

Até se especula sobre uma quinta integrante do grupo. Seraphine, suposta nova campeã do LoL segundo vazamentos, teria se conectado com a K/DA depois de lançar um cover do sucesso “POP/STARS”.

Enquanto isso, a música nova das K/DA será lançada em breve e resta aos fãs esperar mais um pouquinho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 27 de agosto.