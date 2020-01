Sett tem 49,44% de vitórias em menos de uma semana de lançamento

Sett tem chamado atenção na comunidade de League of Legends desde seu lançamento, neste mês.

O lutador atira antes e pergunta depois e parece uma bola de demolição, destruindo seus inimigos e carregando os aliados. Mas, apesar de parecer um pouquinho forte demais, a realidade é diferente.

Em pouco menos de uma semana do lançamento, Sett acumulou 50,89% de vitórias na selva e fracos 49,44% na rota superior, de acordo com o site Champion.gg, de estatísticas do LoL. Ele fica na parte mais fraca dos campeões, mas ainda há tempo para melhorar essa taxa.

A taxa de vitórias medíocre pode até ser um bom sinal para o que vem por aí. Levou diversas atualizações para fazer com que os últimos campeões lançados, como Aphelios, Senna, Qiyana e Yuumi, ficassem balanceados, e isso ainda pode melhorar mais.

O que a taxa de vitórias de Sett pode significar é que a Riot finalmente conseguiu lançar um campeão balanceado.

Mas, se a Riot quiser que Sett seja competitivo na LCS e na LEC, ele pode precisar de ajustes. Tudo que ele precisa para se dar bem nos palcos principaisé um pouquinho mais de dano e um atordoamento um pouco mais longo.

A história de Sett ainda está no começo, porém, e é difícil determinar seu nível de poder. Em algumas semanas, O Chefe pode estar no topo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 20 de janeiro.