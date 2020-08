Seraphine, possível nova campeã do LoL, pode fazer parte da K/DA

A possível nova campeã de League of Legends continua ativa no Twitter, e compartilhou algumas notícias ontem à noite.

Seraphine publicou uma foto com um pedaço da letra de “POP/STARS”, música da K/DA, dando a entender que poderia entrar para o grupo. O grupo de K-pop anunciou recentemente que lançaria um novo single na quinta-feira, 27 de agosto, e pode ser que Seraphine apareça nele.

this is all thanks to you 💖👑 pic.twitter.com/OStiOJG3j1 — Seraphine⭐🌊 (@seradotwav) August 24, 2020

Na semana passada, os fãs de League of Legends encontraram os perfis de Seraphine no Twitter, Instagram e SoundCloud, onde ela publicou trechos de algumas músicas. Mas ela ganhou muito mais atenção quando lançou um cover de uma das músicas mais populares do LoL: “POP/STARS”, da K/DA.

O cover teve mais de 450.000 visualizações ao longo de dois dias, com a hashtag “#kdaisback”. Os fãs do LoL se animaram com a possibilidade de uma nova participante da K/DA, mesmo que a Riot ainda não tenha confirmado nenhuma informação sobre Seraphine.

Há dois anos, a K/DA fez uma apresentação ao vivo de “POP/STARS” na abertura do Mundial 2018, que virou um sucesso mundial. Com base nas últimas prévias, Seraphine poderia ser revelada oficialmente junto com o novo single da K/DA.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 24 de agosto.