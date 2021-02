Seraphine carregadora da rota inferior e Udyr enfraquecidos, Yi e Sejuani fortalecidos na prévia da atualização 11.5 do LoL

Outra atualização, outra grande lista de balanceamento.

O diretor de design de jogabilidade de League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, revelou a prévia da atualização 11.5, que deve trazer mudanças em 15 campeões. E embora vários caçadores estejam no menu com ajustes em Udyr, Master Yi e Sejuani, a Seraphine carregadora da rota inferior também está recebendo um ajuste.

11.5 Patch Preview



There are a number of these where we're targeting nerfs or buffs on a specific position, so some of the changes will be skewed towards that.



Seraphine está mais uma vez dando a Riot problemas de balanceamento com ela fazendo várias aparições na rota inferior em jogos profissionais. Mas a Cantora Sonhadora deve cantar uma melodia diferente na atualização da próxima semana. Enquanto Scruffy não ofereceu detalhes sobre os enfraquecimentos ainda, Seraphine foi atualizada no APT, de acordo com Surrender at 20.

O tempo de recarga da ultimate foi aumentado de 160/140/120 para 180/150/120 segundos. Sua passiva de Presença de Palco também foi ajustada, fazendo com que o dano das notas subsequentes caísse de 95 para 25 por cento. Entretanto, o dano das notas em tropas foi aumentado de 200 para 300 por cento, entretanto.

Mesmo com os extensos enfraquecimentos nos acampamentos da selva da atualização 11.4 e o golpe na Postura da Fênix de Udyr na atualização 11.3, o Caminhante Espiritual ainda está dominando no meta atual. A Riot pode se concentrar na limpeza da selva do campeão, o que o ajuda a cultivar ouro e XP mais rápido do que seus colegas, para derrubá-lo.

E parece que os enfraquecimentos da selva da semana passada afetaram o Master Yi adversamente o suficiente para justificar algum amor. Yi paira em uma taxa de vitória de 48 por cento no ranking Platina e acima agora, de acordo com Champion.gg. O fortalecimento do Espadachim Wuju precisa ser tratado com delicadeza, já que ele pode se tornar um terror para os times adversários. Ele provavelmente se beneficiaria mais de alguns fortalecimentos de estatísticas base para armadura ou DdA para ajudá-lo a fazer sua primeira limpeza melhor.

Sejuani, que ostenta uma taxa de vitórias de 50,1 por cento no ranking Platina e acima, também está ficando melhor. Com as mudanças na selva potencialmente dando mais potência aos tanques, isso pode favorecer a causa. A Fúria do Norte pode ser incrivelmente robusta com controle de grupo pesado, tornando-a uma ameaça para campeões mais fracos.

A itemização devastadora da Senna de Guinsoo também está sendo enfraquecida, junto com Rammus, Shaco suporte, Rell, Azir e Gragas. Pyke, Karma, Trundle, Jax e Kog’Maw estão na lista de fortalecimento.

Scruffy provavelmente trará detalhes da atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.