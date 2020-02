Senna só foi escolhida uma vez na primeira semana do LCK

Em toda a cena competitiva de League of Legends, Senna e Aphelios foram duas das escolhas mais contestadas na rota inferior. Mas a LCK mostrou que tinha planos diferentes para seu meta, escolhendo Senna apenas uma vez em 26 jogos no total.

Em comparação, Senna e Aphelios dominaram as escolhas tanto na LEC quanto na LCS, cada campeão só não foi escolhido ou banido em uma partida durante a primeira semana da Spring Split 2020.

Senna foi uma escolha especialmente poderosa nas últimas três semanas, devido ao seu kit poderoso tanto para a rota quanto para as equipes. A Redentora adiciona a qualquer composição de equipe muita cura, um escudo e dano global na ultimate, além de um bom controle de grupo. Ela também funciona em partidas demoradas devido à sua habilidade passiva com almas.

A LCK ainda tem Aphelios como o atirador mais escolhido ou banido da divisão até agora. Mas, como Senna, a Miss Fortune tem sido amplamente usada, em 18 jogos nesta semana. Sua prioridade também começou a aumentar em outras regiões, mas é surpreendente ver a falta de presença de palco de Senna.

Podemos ver uma queda no uso da Senna em outras regiões. A Riot Games lançou alguns grandes enfraquecimentos para a campeã no papel de atiradora desta atualização passada, então as equipes podem precisar ajustar sua estratégia para os jogos da próxima semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de fevereiro.