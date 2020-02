Senna e Lucian devem ser fortalecidos na Atualização 10.4 do TFT

A próxima atualização do Teamfight Tactics está chegando, e a Riot Games deu aos fãs do autobattler uma prévia do que está reservado para a próxima atualização. O designer-chefe Stephen “Mortdog” Mortimer compartilhou uma variedade de mudanças chegando ao jogo em preparação para o terceiro conjunto de TFT hoje.

Vários campeões estão em algumas das mudanças, incluindo Senna e Lucian. No departamento de características, Veneno e Cristal estão sendo enfraquecidos, enquanto Glacial está recebendo um ligeiro retrabalho com um novo efeito.

Aqui está o conjunto completo de alterações incluídas na visualização do Patch 10.4.

Características

Cristal (2/4): O dano máximo recebido aumentou de 100/60 para 110/60.

Glacial (2/4/6): a chance de congelamento mudou de 20/35/50% para 25%. Novo efeito: Ao Congelar, cause 75/150/350 de dano.

Veneno (3): Diminuição de mana máxima diminuída de 50% para 33%.

Campeões

Unidades de tier 1

Ornn: Dano Mágico aumentado de 100/200/300 para 125/250/450.

Taliyah: Mana reduzida de 50/80 para 30/80.

Unidades de tier 2

Senna: Dano bônus adicional de aliado aumentado de 15/40/65 para 20/45/70.

Unidades de tier 3

Azir: Mana diminuiu de 75/100 para 50/100.

Nocturne: A velocidade de ataque aumentou de 0,7 para 0,8.

Unidades de tier 4

Olaf: HP aumentou de 750 para 850. A velocidade de ataque do bônus de feitiço aumentou de 100/150/450 por cento para 125/150/450 por cento.

Lucian: A taxa de dano por ataque com feitiços aumentou de 0,3 / 0,4 / 0,5 para 0,5 plana.

Unidades de tier 5

Singed: Dano Mágico aumentado de 150/300/2000 para 225/300/2000.

Taric: duração da invulnerabilidade alterada de 3/3/5 para 2,5 / 2,5 / 8.

Zed: A velocidade de ataque aumentou de 1.0 para 1.1.

Mudanças na qualidade de vida

Os jogadores podem passar o mouse sobre o rastreador de partidas para ver todos os adversários que enfrentaram durante a partida.

A dica de ferramenta do lustre vermelho descreve com precisão a redução parcial da cicatrização.

O feitiço de Olaf agora o tira de efeitos adequadamente e o torna imune a todos os enfraquecimentos de velocidade de ataque.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 16 de fevereiro.