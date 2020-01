Senna e Aphelios foram escolhidos ou banidos em todas as partidas da primeira semana de 2020 LCS Spring Split, exceto uma

Desde que foram lançados, Senna e Aphelios têm sido destaques nas ranqueadas solo de League of Legends e nos jogos profissionais de todo o mundo. Aliás, os dois campeões foram escolhidos ou banidos em quase todas as partidas do final de semana inicial do 2020 LCS Spring Split, exceto uma.

Aphelios foi escolhido quatro vezes na primeira semana e quase todo time que o escolheu acabou vencendo. A única exceção foi a Evil Geniuses, que foi derrotada pela Team Dignitas em uma partida de 28 minutos.

Imagem via Riot Games

Senna, por outro lado, foi escolhida em 8 das 10 partidas do final de semana da LCS. Nos outros dois jogos, ela foi banida. A vitória, porém, não é garantida, já que cinco dos oito jogos foram derrotas.

Os dois campeões continuam muito fortes há alguns meses, desde que foram lançados. O dano de Aphelios já atraiu reclamações na comunidade do LoL, e o resultado é que a Riot Games passou as últimas atualizações tentando reduzi-lo. Da mesma forma, Senna será enfraquecida novamente como atiradora, porque o potencial de crescimento que ela tem é alto demais para o gosto da Riot.

Na Europa, a história se repete. Aphelios foi escolhido ou banido em 90% das partidas, e Senna em 80%. A LEC também mostrou menor variação na rota inferior, com apenas cinco atiradores diferentes em todos os jogos de sexta-feira e sábado.

Vamos precisar ver se Senna e Aphelios continuam como escolhas prioritárias na semana que vem, segunda da LEC e da LCS no 2020 Spring Split.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 28 de janeiro.