Senna com 5.000 acúmulos derrota o Barão e dragão sem deixar a base

Um jogador de League of Legends demonstrou o quão forte a passiva de Senna pode ser ao juntar 5.000 acúmulos com a campeã.

Com a ferramenta de treino personalizado do jogo, o usuário do Reddit IllIIlIlI reuniu essa quantidade impressionante de acúmulos para a habilidade passiva de Senna, Absolvição, e, ao fazer isso, aumentou seu alcance de ataque e dano em uma quantidade significativa.

Em um vídeo postado no Reddit, o jogador demonstrou o que 5.000 acúmulos podem fazer, eliminando o Efeito Vermelho com um único ataque básico das paredes da base vermelha.

https://www.reddit.com/6bbcaf18-ff55-4b6d-8582-60497e9e860c

Não parou por aí, no entanto. O jogador também enfrentou o Barão Nashor, eliminando-o com apenas alguns ataques.

Finalmente, para mostrar todo o alcance de Senna, o jogador moveu-se um pouco mais perto da rota do meio enquanto permaneceu contra as paredes da base do lado superior e procedeu para eliminar o Dragão do Oceano com um par de ataques.

Reunir tantos acúmulos é uma tarefa monstruosa e não algo que os jogadores possam fazer em um jogo normal. Para esta demonstração, IllIIlIlI repetidamente usou a ferramenta de renascimento do dragão no modo de prática, todas as vezes matando o dragão gerado anteriormente e coletando almas rapidamente.

Este não é o primeiro desses vídeos de teste de limite que LilIIlIlI compartilhou. Anteriormente, o Redditor compartilhava clipes de outros campeões com acúmulos máximos, produzindo resultados igualmente impressionantes.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de abril.