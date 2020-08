Segunda leva de skins Florescer Espiritual chega aos servidores ativos do LoL com a atualização 10.16

Se você achou que o evento Florescer Espiritual estava acabado, achou errado. A Riot vai lançar a segunda leva de skins Florescer Espiritual em League of Legends nesta semana, com a atualização 10.16.

Em 6 de agosto, finalmente poderemos adquirir as skins Florescer Espiritual de Cassiopeia, Riven, Kindred, Ahri e Yone, campeão mais recente do LoL e irmão de Yasuo. Cada um desses campeões teve sua chance de brilhar na experiência narrativa do evento Florescer Espiritual, Laços Espirituais, mas as skins não estavam disponíveis para compra no início do evento, no mês passado.

Entre as skins Florescer Espiritual, a de Ahri é a Lendária, que custará 1.820 RP. As outras quatro da nova leva custarão 1.350 RP cada uma. Cada uma das novas skins será lançada com seus próprios cromas vendidos à parte.

A Riot vai fazer uma pausa de uma semana na semana que vem, o que significa que a atualização 10.16 terá o dobro da duração de uma atualização normal. A atualização 10.16 deve ser lançada nos servidores ativos na manhã de amanhã.

Confira todas as skins da atualização 10.16.

Ahri Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Kindred Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Riven Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Cassiopeia Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Yone Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 04 de agosto.