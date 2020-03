Saiba os requisitos de sistema para jogar Teamfight Tactics mobile

Teamfight Tactics, o combate automático da Riot Games, fica disponível nas lojas de aplicativos nos próximos dias. Mas a boa notícia vem com uma dúvida: meu dispositivo é compatível?

O jogo finalmente vai chegar a celulares e tablets, dando as caras na App Store e na Google Play Store em 19 de março. Apesar de não exigir tanto de PCs e Macs, há alguns requisitos específicos para dispositivos móveis.

Captura de tela via Riot Games

Confira os requisitos mínimos para jogar TFT mobile.

Para iOS:

iPhone 6s ou superior

Para Android:

Android OS 7 ou superior

1,5GB RAM ou mais

Hardware/Processador de 64-bits

ABI do tipo arm64-v8a ou x86_64 variety

OpenGL ES 3.0 ou superior

“Se o celular for de 32-bits ou tiver um sistema operacional de 32-bits em um processador de 64-bits, não será possível instalar”, de acordo com a Riot. “É possível descobrir isso ao descobrir o ABI do telefone. Se não for, no mínimo, ‘arm64-v8a’, então é 32-bits.”

TFT será lançado para dispositivos móveis junto com o Conjunto Três: Galáxias, que vem com novas unidades espaciais e novos bônus. Será possível jogar ranqueadas imediatamente ou passar por algumas partidas normais para testar Galáxias antes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 17 de março.