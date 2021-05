Rumble, Morgana e Udyr têm a maior porcentagem de escolha e banimento da fase de grupos do MSI 2021

Ao longo do League of Legends Mid-Season Invitational 2021, testemunhamos um punhado de novos campeões entrar no meta competitivo com autoridade. Dois desses campeões são Rumble e Morgana, que dispararam na prioridade para a maioria das equipes profissionais devido à sua letalidade na posição da selva. Na verdade, eles têm as maiores porcentagens de escolha e banimento no torneio.

Após a fase de grupos, Rumble está ostentando uma taxa impressionante de 97,3 por cento de escolha e banimento, de acordo com a Leaguepedia. A Ameaça Mecânica está queimando tudo com as novas mudanças feitas em seu kit, dando a ele alta velocidades de limpeza de campo, dano e um fortalecimento de velocidade de ataque de 50 por cento em seu Superaquecimento. Mas está claro que alguns times e jogadores ainda não descobriram como jogar com ele, já que ele tem uma taxa de vitórias de apenas 46,7 por cento em 15 jogos disputados.

Morgana também saltou em prioridade para muitas equipes e agora tem uma taxa de 91,9 por cento de escolha e banimento. Os fortalecimentos que ela recebeu para sua habilidade W, Sombra Atormentada, deram a ela um aumento de velocidade de limpeza para torná-la uma caçadora eficiente que pode ajudar a afetar as rotas laterais cedo e frequentemente. As equipes também viram uma taxa de sucesso maior com ela no torneio. Ela tem uma taxa de vitórias de 72,7 por cento em 11 jogos.

Udyr, por outro lado, é um campeão que muitos torcedores do cenário profissional já conhecem. Em todo o mundo, o Andarilho Espiritual foi um dos campeões da selva mais jogados durante o final da Spring Split de 2021 devido à sua velocidade de limpeza, resistência inata e habilidade de emboscar de maneira fácil. Embora ele tenha recebido alguns enfraquecimentos no mês passado, seu estilo de jogo relativamente direto o manteve no meta do MSI, com uma taxa de 89,2% de escolha e banimento. Ele também tem uma taxa de vitórias de 68,8% em 16 jogos, o que mostra como alguns desses jogadores estão confortáveis ​​com o campeão.

Acompanhando a lista de porcentagens de escolha e banimento, ela é preenchida por campeões familiares como Gnar, Kai’Sa e Renekton. Cada um desses campeões foi integrado ao jogo profissional por um tempo e ainda são opções confortáveis poderosas para muitos jogadores em todo o mundo. Mas um campeão que os fãs devem estar atentos é Lee Sin. Ele tem 12 jogos disputados no torneio até agora e uma taxa de 81,1 por cento de escolha e banimento. O Monge Cego ressurgiu no tempo de jogo, especialmente na rota superior.

Você pode assistir para ver se esses mesmos campeões dominam o draft quando o estágio de Mata-Mata do MSI 2021 começar na sexta-feira, 14 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 12 de maio.