Ruined King e Hextech Mayhem já disponíveis

A Riot Forge, uma editora focada em jogadores e desenvolvedores com a missão de trazer novos jogos de League of Legends para os jogadores, revelou o lançamento de Ruined King e Hextech Mayhem hoje.

Os jogos de estreia da editora, que estão cozinhando desde a fundação da Riot Forge em dezembro de 2019, agora estão disponíveis para jogar.

Ruined King é um RPG baseado em turnos para um jogador desenvolvido pela Airship Syndicate, os criadores de Battle Chasers: Nightwar e Darkside Genesis. Liderado pelo artista de quadrinhos Joe Madureira, o jogo se passa em Águas de Sentina, uma agitada cidade portuária que abriga caçadores marinhos, gangues de docas e contrabandistas, e as Ilhas das Sombras, uma terra amaldiçoada com a mortal Névoa Negra.

Ruined King custa R$ 69,99 e está disponível no Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Uma edição digital deluxe também está disponível por R$ 109,99 e inclui skins Destruídas para Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri e Yasuo, o Pacote Inicial da Ruína e alguns outros itens adicionais. E uma edição física de colecionador do jogo está disponível por US $ 129,99 e inclui um livro de arte, um esboço exclusivo de Joe Madureira, uma trilha sonora de vinil de 12 polegadas, um mapa de tecido de Águas de Sentina, um caderno e caneta e uma caneca de Águas de Sentina, apenas via Riot Store.

O Hextech Mayhem, que foi divulgado na semana passada, é um rhythm runner desenvolvido pela Choice Provisions, os criadores da série BIT.TRIP. Situado no universo do LoL, os jogadores assumirão o controle de Ziggs e realizarão saltos e ataques com bomba para evitar obstáculos, desarmar inimigos e fusíveis de luz para criar reações em cadeia explosivas.

Disponível no Nintendo Switch e PC via Steam, GOG.com, Epic Games Store, e em breve no aplicativo móvel da Netflix, Hextech Mayhem custa R$ 29,99.

Para coincidir com o lançamento dos jogos, a Riot Forge revelou alguns novos detalhes sobre vários lançamentos futuros, incluindo Song of Nunu e CONV/RGENCE. Os jogos estarão disponíveis em 2022.

“O Universo do LoL e seus campeões oferecem possibilidades ilimitadas; ao apoiar e capacitar parceiros apaixonados a contar suas próprias histórias e expandir o mundo do LoL, ofereceremos uma variedade de jogos personalizados que permitem que jogadores de todos os tipos experimentem o LoL de maneiras novas e emocionantes”, disse a Riot Forge.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 16 de novembro.