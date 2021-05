Royal Never Give Up supera a DWG KIA e torna-se a segunda equipe da história do LoL a vencer o MSI duas vezes

Graças à RNG, a LPL está finalmente de volta ao topo do cenário internacional do LoL.

Apesar de começar a temporada de 2021 de League of Legends como azarões bem declarados no vasto cenário da LPL, a Royal Never Give Up agora tem um título internacional para mostrar por seus esforços durante a Spring Split.

Uma vitória difícil por 3-2 sobre a DWG KIA nas finais do Mid-Season Invitational de 2021 hoje rendeu à RNG seu primeiro título internacional desde 2018 e o primeiro título da China desde 2019. Com esta vitória, a RNG se tornou apenas o segundo time a vencer o MSI em várias ocasiões, junto com a SK Telecom T1, que venceu o torneio em 2016 e 2017, em uma das equipes profissionais mais exclusivos do LoL.

Inúmeros pontos de interrogação, incluindo fatores desconhecidos em jogadores jovens e promissores como Cryin e Gala, bem como uma troca de posição questionável para o jogador de longa data, Xiaohu antes da temporada, foram colocados para dormir hoje. A linha de jogadores de classe mundial da RNG venceu completamente os atuais campeões mundiais.

Apenas algumas semanas atrás, a DWG era considerada a melhor equipe do mundo. Mas depois de uma série de jogos da RNG, bem como de alguns deslizes dos atuais campeões mundiais, ficou claro que os melhores da LPL também se destacavam como os melhores do mundo. No momento em que a RNG completou sua participação histórica no MSI, a equipe marcou um recorde de jogo total de 21-6, uma das melhores taxas de vitória para qualquer equipe na história do evento.

Entrando na série, a DWG estava acabando de sair de uma luta árdua contra a MAD Lions, que aconteceu há menos de 24 horas. Por outro lado, a RNG estava jogando em um dia inteiro de descanso depois de ultrapassar a PSG Talon na partida da semifinal na sexta-feira. Se a disparidade de descanso desempenhou um fator na partida de hoje é incerto, mas pelo menos, é claro que a RNG desbloqueou um certo elemento de habilidade que a DWG aparentemente não conseguiu encontrar ao longo da série.

No momento em que a série chegou ao fim, a DWG parecia completamente derrotada. Em completo contraste com os primeiros quatro jogos da série, que foram incrivelmente competitivos, a RNG saiu correndo com o jogo final da partida, vencendo por uma pontuação final de 27-9.

O atirador Gala da RNG ganhou as honras de MVP das finais, com uma pontuação de 37/9/22 em todo o conjunto de cinco jogos, bom o suficiente para um AMA total de 6,5. Um fator comum para Gala em todos os cinco jogos de hoje foi seu campeão principal, Kai’Sa. Gala jogou com a campeã em todos os cinco jogos de hoje, acrescentando mais entradas à lista prática de ocasiões em que ele teve sucesso com a Filha do Vazio. Na verdade, Gala jogou de Kai’Sa 37 vezes nesta temporada, quase mais do que o resto de seu grupo de campeões combinados nos 80 jogos da RNG nesta temporada.

“Todos trabalharam muito e colocaram todos os seus esforços neste torneio”, disse Gala após a vitória de sua equipe. “Estamos todos muito felizes e entusiasmados com a conquista deste troféu e todos nos sentimos recompensados.”

Do outro lado do palco, ShowMaker se destacou como um ator chave para a DWG KIA na série de hoje, apesar do resultado infeliz. A imensa diversidade de seu leque de campeões serviu de base para os momentos de vitória da DWG. O destaque da LCK acabou jogando com cinco campeões diferentes em todos os cinco jogos. ShowMaker notavelmente jogou com nove campeões separados ao longo de toda a fase de chave, uma conquista destacada pela primeira escolha de Xerath em um jogo de região importante nesta temporada.

A DWG KIA agora voltará ao palco da LCK, onde a equipe começará a defesa de seu título da Spring Split no próximo mês. A equipe passou por jogos domésticos divididos no passado com um recorde total de jogos de 39-10 contra seus adversários coreanos, mas será forçada a melhorar seu jogo se um segundo Campeonato Mundial consecutivo acontecer em seu futuro.

Quanto à RNG, a equipe retornará a uma cena da LPL ferozmente competitiva, onde equipes como FunPlus Phoenix, Edward Gaming e tantos outros estarão inevitavelmente lutando por uma chance de destroná-los.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 23 de maio.