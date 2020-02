Roubo de Vida de Aphelios faz Jankos perder a calma durante revisão da partida entre Fnatic e G2

Tem sido semanas tumultuadas na cena competitiva de League of Legends, graças ao uso desenfreado de Aphelios em todas as regiões do mundo. Muitos profissionais expressaram suas opiniões sobre o campeão, incluindo Marcin “Jankos” Jankowski, estrela da G2 Esports, que expressou que o roubo de vida do atirador pode ser um tanto forte demais durante uma transmissão ao vivo hoje.

No clipe, o porta-voz da Fnatic, Martin “Rekkles” Larsson, é quase abatido por Rasmus “Caps” Winther, da G2. Normalmente, os campeões atiradores precisariam voltar base ou ter um item para recuperar a vida.

Jankos on Aphelios’ lifesteal – Clip of Jankos – Twitch Clips Clip of Jankos Playing League of Legends – Clipped by Digityler

Mas como Aphelios tem roubo de vida em seu kit com a Severum, Rekkles simplesmente atacou o acampamento dos lobos para curar toda a sua vida em questão de segundos. Ele também não possuía nenhum item importante de roubo de vida, o único era a Lâmina de Doran, que dá a seu dono um mísero roubo de vida de três por cento.

Embora a G2 tenha vencido o jogo contra a Fnatic, este clipe serve apenas como uma das muitas instâncias do poder extremo de Aphelios. Mesmo tendo sido enfraquecido em todos as atualizações desde seu lançamento na Atualização 9.24, ele simplesmente tem muitas ferramentas à sua disposição para ser fraco.

Seja a horrível falta de clareza de Aphelios, o fato de ele não precisar comprar itens de roubo de vida ou seu kit super poderoso, muitas pessoas na comunidade de League fizeram reclamações sobre o campeão. Felizmente para os jogadores, a Riot Games está adicionando algumas mudanças no Aphelios na Atualização 10.4 que devem aliviar sua opressividade, mas ainda há muitas coisas que precisam ser abordadas a longo prazo sobre a Arma dos Devotos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de fevereiro.