Rotas de todos os personagens de Laços Espirituais do LoL

A mais recente linha de skin da Riot Games para o LoL, Florescer Espiritual, vem com uma experiência narrativa gratuita e um pseudo-simulador de namoro chamado Laços Espirituais. Se você está preocupado em fazer a escolha errada nos diálogos e acabar irritando sues personagens favoritos, um jogador guerreirinho ajudou a detalhar completamente a rota de cada personagem para o evento.

O fã do LoL molenzwiebel compilou árvores de decisão completas e ilustrações de todos os nove personagens disponíveis no evento Florescer Espiritual.

Árvore de diálogo do episódio um da Riven em Laços Espirituais| Captura de tela via molenzwiebel

A primeira tentativa da Riot em um simulador de namoro parece ser um esforço bastante linear. Embora certamente existam opções diferentes que levarão a respostas distintas, a árvore de diálogo eventualmente leva todo mundo pelo mesmo caminho, com cada personagem agradecendo por você estar dando a eles uma rara pétala de espírito.

Isso não impediu a Riot de se divertir com seus campeões.

Captura de tela via Riot Games

Uma Pétala desbloqueia um emote exclusivo com o personagem, além de aumentar sua reputação com eles para o S+. Escolha sabiamente entre os nove personagens, no entanto. Jogadores com o Passe Premium poderão obter no máximo, cinco Pétalas Espirituais. Caso contrário, será ainda mais limitado, três.

Você pode encontrar uma lista das árvores de decisão para este evento aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 23 de julho.