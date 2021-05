RNG vence Cloud9 com ataque surpresa no primeiro dia da fase Hexágono do MSI 2021

Demorou 29 minutos e muitas jogadas de vaivém, mas a Royal Never Give Up da LPL ainda está invicta depois de derrotar a Cloud9 da América do Norte no primeiro dia da fase Hexágono do Mid-Season Invitational 2021.

Ambas as equipes de League of Legends chegaram ao dia com muito ímpeto depois de fechar a fase de grupos com vitórias consecutivas. A RNG dominou o Grupo A com 8-0, enquanto a C9 conseguiu derrotar o favorito do torneio, DWG KIA, na segunda rodada no Grupo C. Mas a RNG também estava em alta depois de derrotar a DWG KIA no início do dia.

Na fase de escolhas, a RNG optou por uma combinação de atirador duplo com GALA jogando de Kai’Sa e Xiaohu jogando seu Lucian clássico na rota superior. Ambos foram grandes escolhas para os dois melhores jogadores da equipe e isso se mostrou no início do jogo. A RNG tinha uma liderança massiva de 6.000 ouro na marca de 20 minutos, alimentada pelo domínio inicial na rota de ambos os carregadores.

Mas, à medida que o jogo avançava, a composição de luta em equipe da C9 começou a brilhar. A combinação de Rell, Malphite e Morgana foi feita para lutas de equipe. E embora Kai’Sa e Lucian fossem fortes, eles não conseguiram superar a força geral que os representantes da LCS tinham quando se tratava de uma iniciação cinco contra cinco.

Este fato foi pontuado por um grande Ace para a C9, o que lhes permitiu fechar a lacuna de ouro com um punhado de objetivos e abates. Na verdade, a C9 alcançou uma posição vencedora pela primeira vez no jogo, o que lhes deu confiança para pegar um Barão.

Mas a RNG reconheceu que sua fraqueza estava embutida em sua falta de poder de luta em equipe, o que significava que eles não podiam enfrentar seus oponentes de frente. Em vez disso, eles tentaram uma jogada de ataque surpresa enquanto a C9 finalizava o Barão. Wei parou vários retornos com a velocidade incomparável de Udyr. Foi uma maneira impressionante de terminar o jogo, especialmente porque a C9 parecia estar finalmente levando a melhor contra a equipe mais quente do torneio.

Mesmo na derrota, há muitos aspectos positivos a serem observados como um fã da C9. O início do jogo parecia difícil para a equipe, mas eles mostraram muita perseverança na forma como se recuperaram. A luta de equipe e a coesão deles podem claramente enfrentar os melhores times do torneio e isso deve ser algo a se observar enquanto o MSI continua neste fim de semana.

Entretanto, a RNG provou que o seu sucesso durante a fase de grupos não se deveu apenas a um campo de adversários mais fraco. Esta equipe é poderosa e sabe como lidar com as vantagens e desvantagens da composição de sua equipe. Com tanto ímpeto, eles parecem prontos para as semifinais que deve começar na próxima semana.

Você pode acompanhar toda a ação quando o MSI 2021 continuar amanhã no sábado, 15 de maio, começando com uma revanche entre a Pentanet.GG e a RNG.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 14 de maio.