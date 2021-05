RNG sem derrotas e a Cloud9 entra no modo agora ou nunca após o segundo dia do estágio Hexágono do MSI 2021

Já foram dois dias do estágio Hexágono do Mid-Season Invitational 2021, e o campo está se tornando claro em relação a quais equipes irão se mover em direção ao estágio de semifinais. Cada time na fase tem seis jogos restantes no cronograma, portanto, não desista ainda. E com o quão acirrado alguns dos jogos foram até agora, há uma grande chance de algumas mudanças no torneio antes que a fase Hexágono termine em 18 de maio.

Hoje, vários times das principais regiões se enfrentam, e os resultados de alguns dos jogos mais marcantes do dia podem servir como indicadores de como o resto do torneio vai se desenrolar.

Aqui estão as maiores conclusões do segundo dia do estágio Hexágono do MSI 2021.

Não está tudo acabado para a Cloud9

Foto via Riot Games

Depois de acumular duas derrotas no primeiro dia da fase Hexágono, a Cloud9 precisava se recuperar hoje, especialmente considerando que as lutas do time foram relativamente favoráveis. Com jogos contra a PSG Talon e a DWG KIA, este último derrotado pela Cloud9 há poucos dias, havia possibilidades de conseguirem duas vitórias.

Mas os combates contra as equipes de hoje acabaram com a Cloud9. Os campeões da LCS agora se encontram em um impasse, com um empate pelo último lugar na etapa Hexágono do MSI ao lado da PentanetGG da Oceania.

O pior é que a Cloud9 conseguiu vencer três dos quatro jogos que perdeu até agora. Contra a DWG e a PSG Talon, Cloud9 tinha uma liderança de ouro aos 15 minutos, mas não conseguiu manter no meio do jogo. Contra a RNG, a Cloud9 estava fechando drasticamente a lacuna de ouro enquanto seu Nexus estava sendo derrubado pelos campeões da LPL. Em um início peculiar de seu torneio, a Cloud9 poderia facilmente ter registrado um marco de 3-1 em vez de um 0-4.

A boa notícia para os fãs norte-americanos é que a participação da Cloud9 para o estágio Hexágono ainda não acabou, apesar de quão sombrio pode parecer. Claro, uma pontuação de quatro derrotas não é a posição mais ideal para se estar, mas se a equipe puder mudar as coisas rapidamente e potencialmente roubar alguns jogos contra concorrentes internacionais de primeira linha nos próximos dias, a Cloud9 pode dar a volta por cima.

Tudo o que a Cloud9 precisa fazer é vencer seus dois jogos contra a PentanetGG, vencer a revanche contra a PSG Talon na terça-feira e torcer para que a PSG perca todos os jogos restantes. Há muitos cenários alucinantes que precisam acontecer para que a Cloud9 pegue a quarta semente na chave sobre a PSG Talon de cara, incluindo uma improvável vitória da Pentanet sobre a PSG, mas não é impossível.

Supondo que a Cloud9 e a PSG vença apenas os times que eles são favoritos para vencer na teoria daqui em diante, um empate potencial em 3-7 entre os dois times assim que a fase Hexágono terminar poderia ser o cenário milagroso que a Cloud9 precisa para avançar para os quatro melhores.

DWG KIA ganha em ambas as extremidades do espectro

Foto via Riot Games

A DWG KIA parecia falível ontem contra a Royal Never Give Up e a PSG Talon, para dizer o mínimo. Hoje, a equipe não voltou imediatamente à sua esperada forma dominante; foi preciso um pequeno milagre para superar um déficit no meio do jogo contra a Cloud9 no início do dia. Mas a partir daí, a DWG acordou e apresentou um desempenho quase perfeito contra a PentanetGG em apenas 19 minutos para encerrar o dia. Em poucas horas, a DWG KIA disputou talvez o jogo mais competitivo do torneio até agora, bem como o mais desequilibrado. Independentemente disso, duas vitórias vão para os registros da DWG, que agora está empatada pelo segundo lugar na fase Hexágono ao lado da MAD Lions.

Mas um marco de 3-1 nos primeiros quatro jogos do time no Hexágono está longe da expectativa que os fãs e analistas tinham para a entrada da DWG no MSI. Era uma opinião quase universalmente concisa de que a DWG iria passar por cima com facilidade, derrubando times como a Cloud9 e a PSG Talon sem nem mesmo suar.

Mas não foi esse o caso.

Para referência, a DWG KIA teve uma média de ouro diferencial de 15 minutos de mais de 1.200 durante o LCK Spring Split, enquanto no MSI, esse número caiu drasticamente para pouco menos de 700, de acordo com o site de estatísticas do LoL, Games of Legends. Com a DWG KIA demorando mais para crescer, a equipe está descobrindo que deve contar com heroísmo no meio e no final do jogo para obter uma vantagem durante os momentos finais de uma partida.

E embora essa estratégia tenha funcionado até certo ponto durante esta lista de partidas melhor de um, essa abordagem de jogar apenas para o clímax de um jogo não pode ser sustentável em uma série de chaves no final do torneio.

RNG perfeita

Foto via Riot Games

A Royal Never Give Up se estabeleceu como o “time a ser vencido” no MSI 2021. Um desempenho totalmente dominante da RNG, combinado com alguns deslizes esporádicos dos favoritos do pré-torneio, a DWG KIA, transformaram a RNG em um dos favoritos no torneio.

Nos primeiros quatro jogos da fase Hexágono, a RNG possui um registro perfeito de 4-0 e venceu 12 jogos consecutivos para começar o torneio desde 6 de maio. Hoje, o atirador Gala da RNG elevou o time a duas vitórias diretas sobre a PentanetGG e a MAD Lions, postando uma pontuação combinada de 8/5/10, bem como um DPM médio absurdo de 839,5 no dia, de acordo com o Games of Legends. Em 12 jogos, Gala posta o segundo maior AMA entre todos os jogadores do MSI, com uma marca de 8,6. Apenas Ghost da DWG KIA ostenta um AMA mais alto em 8,8.

A RNG aproveitou cada grama de impulso acumulado durante a participação do time no LPL Spring Playoff e usou-a para carregar para o MSI como um trem de carga. Com 15 vitórias consecutivas em seus bolsos, desde abril, a RNG não mostra sinais de desaceleração tão cedo. Amanhã, a equipe colocará seu recorde perfeito do MSI em jogo mais uma vez, quando enfrentar adversários relativamente favoráveis, PSG Talon e PentanetGG.

