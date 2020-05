Rivington, da Riot, responde comentários de Voyboy: “Nós te entendemos, cara”

A Riot Games respondeu oficialmente os comentários feitos por Voyboy, streamer de LoL, sobre a inércia no tratamento de comportamentos tóxicos, que colocou o jogo em seu pior estado.

Rivington Bruce Bisland III, apresentador da LCS, como mensageiro da Riot, falou no Riot Report mais recente que a toxicidade dentro do jogo é “levada muito a sério” e que “a equipe está trabalhando incansavelmente para garantir que seja resolvida logo”. Rivington também agradeceu a Voyboy por seu “comprometimento com o LoL ao longo dos anos”.

No vídeo, Voyboy disse que os jogadores não sentiam medo de ser tóxicos nos jogos, porque a Riot não punia os que escolhiam morrer propositalmente ou abusar verbalmente dos outros jogadores. Ele até disse que nem adianta mais denunciar, já que a Riot não faz nada.

HotshotGG, fundador da CLG, concordou com Voyboy e disse que tentou forçar mudanças. A Riot, porém, “não fez nenhum esforço porque não quer ou não é capaz”, de acordo com Hotshot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 06 de maio.