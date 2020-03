Riot vai refazer teletransporte na atualização 10.6 do LoL

Faz tempo que o teletransporte é feitiço de invocador obrigatório para os campeões da rota do topo em League of Legends.

A natureza “ilhada” dos duelos da rota se encaixa perfeitamente com o feitiço, que permite que os jogadores entrem em lutas em questão de segundos. Nos últimos anos, porém, o teletransporte ficou comum na rota do meio e até aparece na rota inferior às vezes. Com ele, os jogadores têm a oportunidade de se dividir com mais garantia, não importa qual seja sua função. Cura, barreira e incendiar oferecem relativamente pouco, ao menos para alguns campeões.

Na atualização 10.6 do LoL, a Riot quer fazer ajustes ao teletransporte para a rota superior novamente. O tempo de recarga, que era fixo de 360 segundos (seis minutos), passa a começar em 480 segundos (oito minutos) no nível 1 e cair até 240 segundos (quatro minutos) no nível 18.

Não se sabe exatamente como essa mudança vai afetar a rota superior, mas alguns fãs especulam que o tempo de recarga será reduzido na torre externa da rota do topo. Os jogadores da rota superior também costumam ter os níveis mais altos do jogo, então eles se beneficiariam mais com a mudança.

Com essa opção de balanceamento, o teletransporte fica mais fraco no começo do jogo, mas ainda garante melhorias aos campeões da rota superior no fim do jogo. Para aqueles das rotas do meio e inferior, o feitiço passa a não ser mais uma opção na fase de rotas.

Além das mudanças ao tempo de recarga, o teletransporte também vai ganhar um novo efeito. Quando o feitiço é usado, o jogador recebe três segundos de velocidade de movimento bônus ao chegar no destino, sendo o bônus de 30% a 45%. É outra mudança que beneficia os jogadores da rota superior. Um Maokai vai aproveitar muito melhor a velocidade de movimento extra que um campeão que ataca à distância, como Ashe, por exemplo.

O lançamento da atualização 10.6 do LoL nos servidores principais deve acontecer em 18 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de março.