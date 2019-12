Riot vai alterar interface de Teamfight Tactics para "investir no futuro"

A última atualização do ano de League of Legends está finalmente chegando, e com ela outra rodada de ajustes a um dos modos mais populares do jogo, Teamfight Tactics. Uma das maiores mudanças? Novidades à interface de usuário para começar o ano.

Uma nova barra de nível foi adicionada à interface de TFT na atualização 9.24, mostrando seu nível atual e quanto XP você tem. A interface também mostra as diferentes probabilidades de conseguir cada nível de campeão. Para abrir espaço para essas mudanças, o botão de travar agora fica no lado direito da loja, e os botões de comprar XP e atualizar trocaram de lugar.

“O objetivo da mudança é investir em TFT e no futuro”, disse a Riot. “A relação entre Comprar XP, Nível e como isso afeta o que aparece na sua loja não é fácil de entender. É algo que atualmente você precisa aprender com um amigo ou guia e que não é comunicado naturalmente dentro do jogo.”

As alterações foram feitas, principalmente, para ajudar os novos jogadores a entender a mecânica do jogo. Ao colocar esses três elementos importantes na mesma área da interface do usuário, ajuda a “reforçar que as informações estão conectadas e dar mais destaque a elas”.

Quem joga TFT há mais tempo vai precisar se acostumar com a mudança de lugar dos botões de Comprar XP e Atualizar, mas a adição das porcentagens de aparição de cada nível de campeão será bem-vinda para todo tipo de jogador, seja um veterano do modo ou novato à procura de algo diferente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 10 de dezembro.