Riot traz grandes mudanças de jogabilidade a Yuumi

Yuumi foi alvo de uma série de mudanças no PBE, o servidor de testes de League of Legends, na atualização 9.24.

A Riot está fazendo ajustes ao estilo de jogo, pelo menos à parte em que a campeã causa dano de longe mas não pode ser atingida, e se concentrando na cura e na utilidade. Em vez de poder causar muito dano, Yuumi agora será realmente mais dedicada ao papel de suporte.

A mana do Projétil Errante (Q) de Yuumi aumentou, e o poder de habilidade usado por ela foi reduzido de 45% para 30%. A duração do projétil também foi reduzida de 3 para 2 segundos, e o dano carregado foi aumentado para compensar.

Além das mudanças a sua principal habilidade ofensiva, agora Você e Eu! (W) também foi atualizada. A força adaptiva aumentou um pouco, mas os efeitos de imobilização recebidos por Yuumi fazem com que a habilidade passe a ter 5 segundos de recarga. Como se não bastasse, também passa a ter um tempo de canalização de 0,2 segundos, canalização essa que pode ser interrompida. Além disso, Yummi se desvencilha do aliado se ele usar Teletransporte.

As mudanças ao W deixam Yuumi estagnada. Dificulta que ela evite dano, forçando um estilo mais defensivo. Ela também não vai poder depender do Teletransporte do atirador, e será preciso mudar seus Feitiços de Invocador. Apesar de as mudanças não parecerem grandes de modo geral, as implicações são enormes em sua identidade como campeã.

Para compensar as novas fraquezas, a passiva de Yuumi e Frenética (E) ficaram mais fortes. O escudo de Bater e Bloquear (Passiva) aumentou, e agora restaura mana.

Frenética, por outro lado, recebeu várias mudanças. Ela não tem mais cargas e, em vez disso, o tempo de recarga passa a ser de 12/11/10/9/8 segundos. A duração também aumentou de 2 para 3 segundos, e a porcentagem de Poder de Habilidade usada pela cura aumentou de 10% para 30%. Além disso, a cura mínima aumentou de 60 para 230, e agora a habilidade concede velocidade de ataque bônus, de 25% no nível 1 a 45% no nível mais alto. A Riot balanceou isso reduzindo a velocidade de movimento de 25% para 15%.

De modo geral, agora Yuumi parece mais suporte. Em vez de ficar pulando sem freio e causando dano, ela fica nos cantos curando os atiradores e trazendo utilidade, como Sona ou Soraka.

As mudanças terão grandes implicações no estilo de jogo de Yuumi, mas são apenas provisórias e podem ser alteradas antes do lançamento nos servidores principais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 03 de dezembro.