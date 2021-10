Riot reverte restrições iniciais ao /all do LoL e vai desabilitar o chat “em algumas regiões” nas próximas 2 atualizações

A Riot Games decidiu voltar atrás, ao menos parcialmente, em sua promessa de desabilitar o chat /all nas filas gerenciadas de League of Legends a partir da atualização 11.21. Após duras críticas da comunidade do jogo, a Riot decidiu desabilitar o /all “em algumas regiões” ao longo das próximas duas atualizações do LoL.

“A partir desta atualização, o chat /all será desativado nas filas gerenciadas em algumas regiões”, dizem as notas da atualização 11.21 do LoL. “Desde o nosso anúncio original, a resposta está variando entre as regiões, por isso decidimos mudar nossa abordagem e desativar o chat /all onde as pessoas estão mais receptivas ao teste.”

Notas da Atualização 11.21! 📝



Voem no hype dos Dracomantes e aproveitem vários fortalecimentos e enfraquecimentos! 🐉



🔼Buffs: Jinx, Lux, Sion, Teemo, Viego, Xayah

🔽Nerfs: Akshan, Graves, Karthus, Miss Fortune, Quinn



▶Leia completo em: https://t.co/u4jnA020zI pic.twitter.com/jz41dqCZE0 — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) October 19, 2021

A Riot não revelou quais regiões serão afetadas pelas mudanças ao chat /all. Mas a desenvolvedora também declarou que a medida de desativar o /all de região em região será apenas temporária. Ele só ficará indisponível entre as atualizações 11.21 e 11.22.

“Nas regiões onde a desativação acontecer, o chat /all continuará disponível em partidas personalizadas. Também não vamos desativar nenhuma outra ferramenta”, disse a Riot. “Avaliaremos o impacto da mudança por meio das denúncias de abuso verbal, taxas de penalidade, pesquisas e as opiniões que a comunidade manda diretamente para nós.”

Com a chegada da atualização 11.21, o período de testes com o /all desabilitado duraria quatro semanas, considerando que a atualização 11.22 termina em 17 de novembro, segundo o cronograma oficial de atualizações do LoL.

“Quando o teste terminar, podemos manter o chat /all desativado, realizar mudanças na abordagem ou ativá-lo novamente, dependendo da região”, explica a Riot. “Também podemos fazer ajustes durante o período de testes com base no resultados iniciais.”

Com a atualização 11.21 no ar, certas regiões terão o /all desabilitado. Mas ainda será possível se comunicar no jogo com emotes e após o jogo no bate-papo do grupo. O chat /all ainda estará disponível em partidas personalizadas de League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 19 de outubro.