Riot revela splash art e visual no jogo para a skin Prestígio do PROJETO Zed

"As sombras me iluminaram."

Para um campeão que deveria estar envolto pelas sombras, o mestre assassino de League of Legends, Zed, está parecendo muito chamativo em sua nova skin Prestígio. A Riot Games revelou oficialmente a arte inicial e a aparência no jogo da edição Prestígio do PROJETO Zed.

A skin PROJETO Zed é um dos modelos mais antigos da popular linha de skins. Foi a segunda skin feita para Zed em 2015 e saiu como parte de um dos primeiros conjuntos de skins PROJETO do jogo. Mas PROJETO cresceu exponencialmente desde essa época. A linha skin é hoje uma das maiores do LoL, com 23 campeões em seu universo alternativo.

Imagem via Riot Games

Na verdade, isso não foi uma surpresa para muitos fãs do LoL, uma vez que a Riot já havia anunciado em março que Zed estaria recebendo uma edição Prestígio para um skin existente sua este ano. Os desenvolvedores não especificaram qual skin, mas confirmaram que Sylas, Jax e Pantheon também receberão versões Prestígio de skins conforme o ano avança.

Em termos de novo design, a skin foi completamente reinventada em 2021, sem nenhum brilho neon vermelho da skin original. Em vez disso, sua armadura é coberta por um dourado e branco, com novos detalhes em sua pessoa. Seu capacete foi removido e substituído por um novo visor e cabelo branco espetado, semelhante ao de Varus.

Todo o design da armadura foi reduzido, com a skin original parecendo muito mais volumosa com sua armadura em comparação com as mudanças aerodinâmicas de aparência da edição Prestígio. No geral, a skin teve uma bela atualização para acompanhar o resto das skins mais novas e sofisticadas que foram lançadas nos últimos anos.

Esta versão Prestígio se juntará às novas skins PROJETO que recentemente foram lançadas durante o evento PROJETO: Bastião, que colocou campeões como Mordekaiser, Renekton, Sylas, Sejuani, Senna e Varus na briga deste ano.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 08 de junho.