Riot revela skin Hextech para Nocturne no APT de League

"Tem medo do escuro?"

Os fãs de League of Legends que estão economizando suas pedras preciosas em breve terão uma nova skin para desbloquear. A Riot Games revelou uma skin Hextech para Nocturne com a atualização de hoje do Ambiente Público de Teste.

Por enquanto, os fãs têm apenas uma prévia da skin. A Riot ainda não revelou os efeitos de habilidade do Nocturne Hextech. Mas se a splash art da skin servir deindicação das suas habilidades, os fãs podem esperar que o cosmético siga uma estética azul, roxa e dourada semelhante à das skins Hextech anteriores.

O Nocturne Hextech provavelmente se juntará ao restante das skins com temas de criação de League na guia Criação Hextech, onde estará disponível para os fãs desbloquearem por 10 gemas.

Relacionado: Bardo, Poppy e Gnar Astronautas chegam aos servidores principais do LoL com a atualização 10.11

Ontem, a Riot revelou duas novas adições à linha de skins Velho Oeste que serão lançadas na próxima atualização para Senna e Irelia. A skin de Senna será um cosmético lendário semelhante ao visual de Ashe, enquanto a de Irelia custará 1.350 RP como uma skin épica.

Para sua skin de Velho Oeste, a Redentora monta um cavalo vermelho de fogo. Suas habilidades deixam um rastro de fogo e queimam a terra onde quer que ela as projete. A Irelia Velho Oeste segue uma estética semelhante, lançando lâminas de fogo e asas em sua volta à base.

Os fãs podem esperar que as novas skins Velho Oeste e Hextech de League estejam disponíveis com a Atualização 10.12, que está programada para ser lançado em 10 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 27 de maio.