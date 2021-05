Riot revela recompensas do Mês do Orgulho LGBTQ+ em 2021

A Riot Games apresentou suas mais recentes recompensas cosméticas no jogo para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQ+ em um evento para a imprensa na manhã de hoje. Os novos itens estarão disponíveis a partir de 17 de maio até o final de junho.

David Higdon, o chefe global de comunicações de esportes eletrônicos da Riot, revelou os novos itens cosméticos durante o evento de mídia.

“Os jogos inclusivos significam uma experiência melhor para todos e, embora não possamos marchar pessoalmente este ano, certamente podemos comemorar no jogo”, disse Higdon.

Captura de tela via Riot Games

Novos itens estarão disponíveis em League of Legends, Teamfight Tactics, League of Legends Wild Rift, Legends of Runeterra e VALORANT. Cada item ou cosmético celebra a comunidade LGBTQ+ e permite que os jogadores mostrem seu apoio.

Esta não é a primeira vez que a Riot introduz itens cosméticos em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQ+. No ano passado, lançou uma linha de mercadorias com tema poro. Ele também fez parceria com uma organização sem fins lucrativos chamada It Gets Better para criar eventos durante o Mês do Orgulho LGBTQ+ todos os anos desde 2017.

Este ano, a Riot expandiu seu suporte ao Mês do Orgulho LGBTQ+ para todos os seus jogos. VALORANT, um dos mais novos jogos da Riot, apresentará uma carta de jogador Pride com um arco-íris atravessando o símbolo VALORANT.

A maioria dos novos cosméticos apresenta o icônico esquema de cores com o tema do arco-íris e adiciona uma estética única a cada jogo. Não está claro quanto os itens custarão, mas a Riot revelará mais informações sobre eles em 17 de maio em uma postagem no blog.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 05 de maio.