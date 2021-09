Riot revela que haverá novos itens de mago, tanque e assassino na pré-temporada 2022 do LoL

Este ano foi mais rápido que muitos esperariam. Já estamos no final de setembro, o Campeonato Mundial 2021 está chegando e a Riot Games já até mostrou algumas das novidades da próxima pré-temporada de League of Legends.

No último texto de Estado da Mecânica de Jogo, o produtor-chefe de mecânica de jogo do LoL, Jeremy “Brightmoon” Lee, revelou que a equipe estava planejando várias novidades para a loja do jogo. Os itens devem ser interessantes para todos os tipos de jogadores, mas mais especificamente para os que gostam de jogar com magos, tanques e assassinos.

Quick LoL Thoughts is on break this week. Instead, @RiotBrightmoon shares longer thoughts on the State of Gameplay so far this year.



📖 https://t.co/6izvEjnqOe pic.twitter.com/jAdWwYMmpC — League of Legends Dev Team (@LoLDev) September 24, 2021

Há dois novos itens de mago em desenvolvimento. Primeiro, um item defensivo Mítico de Capítulo Perdido, que busca “proteger os magos reduzindo por um breve momento o dano que eles recebem de Campeões ao serem atacados pela primeira vez”. O poder de combate do item será reduzido quando essa proteção específica terminar, o que é uma forma de fazer com que os magos que atacam à distância usem mais o item que os de ataque corpo a corpo.

O segundo item será um Lendário que ajuda magos a passarem por escudos, aumentando a penetração mágica contra alvos com vida baixa ou que tenham recebido escudos recentemente. Será perfeito para campeões que causam muito dano rapidamente, como Zoe, LeBlanc e até Syndra.

Enquanto isso, os suportes tanques terão um novo item ofensivo Mítico que “os recompense por se meterem no meio da equipe inimiga para gerar caos”. O efeito do item começa ao imobilizar um campeão inimigo, o que faz com que todos os inimigos próximos recebam dano adicional. É praticamente o mesmo efeito da Máscara Abissal, e é por isso que ela passará por mudanças.

Também está sendo desenvolvido um novo item Lendário de tanque que concede uma alta quantidade de mana, além de permitir usar mana para ganhar mais escudo a cada vez que o campeão imobilizar ou causar lentidão a um inimigo. Essa deve ser mais uma opção de primeiro ou segundo item Lendário para os tanques que dependem de suas habilidades comprarem depois do item Mítico.

Por fim, a maioria dos itens de assassino tem foco em dano explosivo concentrado, mas a Riot vem buscando criar algo que permita maior rotação de habilidades, em vez daquele único ataque. Na versão atual do item, ele concede uma boa quantidade de aceleração de habilidade e reduz o tempo de recarga da ultimate sempre que um inimigo morrer até três segundos após receber dano do portador do item.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de setembro.