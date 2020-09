Riot revela próximos mago e suporte a se juntarem ao ao LoL em 2020

Podemos estar nos aproximando do final do ano, mas a Riot Games ainda tem muitas coisas para mostrar aos fãs de League of Legends antes de pularmos para 2021. No Mapa dos Campeões de hoje, os desenvolvedores revelaram os dois últimos campeões que se juntarão ao jogo este ano.

O primeiro campeão que a Riot revelou pode parecer familiar para muitos jogadores do LoL, no entanto. A seção descreveu um dos novos campeões entrando no jogo como uma personagem feminina que é “a nova estrela de Piltover e Zaun”.

🌟Uma estrela em ascensão

🎯Um caçador possessivo

🗡️Um criminoso letal com determinação férrea

💉Novidades sobre o rework do Dr. Mundo



👉Saiba mais sobre os próximos Campeões: https://t.co/qn6krdVhuD pic.twitter.com/WdFb6xqSoJ — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) September 24, 2020

Riot também falou sobre como “vocês logo devem virar fãs de carteirinha” e que os fãs vão querer se aglomerar ao seu redor e torcer por ela. É claro que este primeiro campeão é Seraphine, a aspirante a cantora que foi vista em várias plataformas de mídia social e que recentemente colaborou com o próprio grupo K-pop do LoL, K/DA.

Ela também se apresentará ao lado da K/DA no Mundial 2020, onde estariam estreando uma nova música do próximo álbum do grupo.

O segundo campeão que a Riot revelou é um pouco mais desconhecido. O novo personagem é um fugitivo extremamente letal, de acordo com esta seção do roteiro.

“Recomendamos que a equipe de busca seja altamente treinada, pois a presa é extremamente furtiva e foge sem deixar vestígios quando encurralada.”, disse a Riot. “A quem conseguir deter tal ser atroz, pedimos que leve-o diretamente para a base do império mais próxima que estiver marcada com uma rosa negra.”

Por último, a Riot deu uma rápida olhada no primeiro campeão que será lançado no próximo ano. Os jogadores podem “acabar se apaixonando pelo novo duelista da selva, que arrasará corações e possuirá mentes no início do ano que vem.”, de acordo com o roteiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de setembro.