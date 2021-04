Riot revela prévias de skins da DAMWON Gaming e de Jax Conquistador

Só as melhores skins para os melhores do mundo.

Fãs de League of Legends, preparem-se para entrar no Summoner’s Rift vestindo azul, porque a Riot Games finalmente revelou as prévias das skins do Campeonato Mundial da DAMWON Gaming.

Kennen, Nidalee, Twisted Fate, Jhin e Leona receberam skins dignas do melhor time do mundo. Nessa linha, os campeões usam trajes em azul e branco com toques prateados. Certos detalhes das skins, como a cauda de Kennen, o cabelo de Nidalee, as cartas de TF, o escudo de Leona e a arma de Jhin, também brilham em azul-claro.

Tem bastante novidade chegando, se liga na prévia do PBE! 😉



🏆DWG Nidaleee

🏆DWG Kennen

🏆DWG Twisted Fate

🏆DWG Jhin

🏆DWG Leona pic.twitter.com/nnt4I6Z0FI — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) April 13, 2021

As habilidades também recebem tons azuis e prestam homenagem ao antigo logo da DAMWON, que é o que a equipe usava quando venceu a Copa do Invocador. As animações de retorno mostram os campeões comemorando a vitória de formas diferentes.

Além disso, essas skins têm a animação clássica da assinatura do jogador, que aparece em dourado abaixo do personagem no retorno. Nuguri e Ghost até adicionaram detalhes às assinaturas, um desenhando orelhas de urso em seu nome e o outro desenhando um fantasma ao lado do seu.

É também a primeira vez que Nidalee, Kennen, Leona e Twisted Fate ganham skins do Mundial. Jhin já tinha recebido uma skin do Mundial em 2016, quando a SK Telecom T1 venceu o campeonato com o atirador veterano Bang.

💡Jax Conquistador

✨Jax Conquistador Edição de Prestígio pic.twitter.com/OE6CmCipxH — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) April 13, 2021

Além das skins do Mundial, também foi revelada uma prévia da skin de Jax Conquistador. Ele usa uma armadura em tons de verde e roxo, com ótimas partículas nas habilidades. Em sua animação de retorno, ele tira o troféu do MSI de um portal.

Confira todas essas skins hoje mesmo no PBE do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 13 de abril.