Riot revela novos Emissários da Luz e da Escuridão: Vex, Yone, Lillia, Kayn, Tryndamere e Morgana

Prontos para escolherem novamente entre a ordem e o caos, invocadores?

A Riot Games apresentou hoje algumas novidades às duas linhas de skins de League of Legends. Morgana e a nova campeã Vex entram para os Emissários da Luz, Tryndamere e Lillia passam a fazer parte dos Emissários da Escuridão, enquanto Kayn e Yone ficam em algum lugar entre eles.

Também foi divulgado um trailer curto, onde metade da tela é azul e a outra metade é vermelha. Em apenas 40 segundos, Yone e Kayn mostram seu novo design em meio a uma batalha. Mas não houve nem sinal dos outros campeões.

Na arte conceitual publicada, Morgana aparece do lado esquerdo, usando os famosos tons azuis e brancos dos Emissários da Luz, além de uma coroa dourada e asas angelicais, que mostram bem o lado que ela escolheu. A nova campeã do LoL, Vex, foi outra surpresa para o lado da Luz. É um tema diferente para a Melancolista, conhecida por coisas sombrias desde o evento Sentinelas da Luz.

Mas há um oposto quase perfeito nas surpreendentes escolhas do lado do caos. A alegre Lillia entrou para os Emissários da Escuridão e aparece ao lado de Tryndamere, com tons escuros de vermelho e preto. Seus olhos e chifres vermelhos são uma mudança brusca das cores claras e leves a que estamos acostumados.

Yone e Kayn são os campeões mais interessantes da linha de skins, pois os dois podem estar envolvidos entre o caos e a ordem. No caso do Ceifador das Sombras, parece que o lado escolhido depende da forma assumida no jogo: o darkin Rhaast será um dos Emissários da Luz e o Assassino das Sombras, um dos Emissários da Escuridão.

Yone, por outro lado, tem duas espadas que parecem vir dos dois lados da batalha. No vídeo promocional animado, metade de suas asas é laranja e vermelha, enquanto a outra metade é azul. Pode ser que o Inesquecido tenha aspectos dos dois lados dentro de si, ao menos em termos narrativos. De qualquer forma, os dois campeões parecem ser o foco do próximo evento e universo por enquanto, e parece que as skins serão impressionantes quando chegarem ao LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 03 de setembro.