Riot revela novo logo e novo visual para o LoL Esports, baseado no Summoner’s Rift

A Riot‌ ‌Games‌ apresentou hoje aos fãs o novo design dos Esports de League of Legends. Depois de uma década do lançamento do jogo, os Esports do LoL usarão pela primeira vez um visual próprio, com novo logo e nova paleta de cores.

A inspiração para o redesign veio do próprio Summoner’s Rift, trazendo a cor e a iconografia do mapa do jogo.

“Do cenário global que faz apaixonados do mundo todo vibrarem à lendária conquista do troféu do Mundial – tudo acontece no LoL Esports”, disse‌ John Needham, Diretor Global de Esports da Riot Games.

Antes do redesign, a Riot usava simplesmente o logo e design do jogo em todo seu conteúdo sobre o competitivo. Agora, porém, serão visualmente separados, para que os fãs possam diferenciar o jogo em si da cena competitiva.

“O objetivo era fazer com que essa atualização tornasse o LoL Esports mais moderno, mas sem deixar de honrar o jogo que o tornou possível”‌, disse Needham. O novo visual estará nos canais, eventos, transmissões e contéudos em geral do LoL Esports.

‌League‌ of Legends se tornou o esport global mais popular de todos, quebrando recordes de audiência com média por minuto de 21,8‌ ‌milhões de espectadores durante a final do Mundial 2019‌.

A partir desta semana, o LoL Esports‌ ‌também vai começar a compartilhar mais conteúdo, além de três novas séries de vídeo, cada uma explorando um ângulo da competição global. Os vídeos serão publicados nas redes sociais do LoL ‌Esports‌, incluindo YouTube,‌ ‌Facebook e ‌Twitter.

“Weekly‌ ‌Rundown” será um resumo semanal dos destaques do competitivo e novos desenvolvimentos de times e jogadores. “The‌ ‌Penta” terá cinco das melhores jogadas de cada semana da competição em todo o mundo. “Champ‌ ‌Select” acontece a cada duas semanas e terá diversos convidados conversando sobre os jogadores de destaque de suas ligas regionais. Os três programas estreiam em 21, 22 e 23 de julho, respectivamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 21 de julho.