Riot revela novas skins Lâmina do trovão para Kassadin, Qiyana e Shen, Edição de Prestígio de Xayah Fênix Corajosa e Ekko Fogolume

Sua coleção de skins de League of Legends está precisando de um pouquinho de luz? Bom, a Riot Games decidiu adicionar mais campeões à linha de skins mais “eletrizante” do jogo. Na nova prévia do PBE, Kassadin, Qiyana e Shen entram para o universo Lâmina do Trovão.

Antes disso, Zed era o único campeão que tinha uma skin Lâmina do Trovão, lançada em 2012. Por isso, pode ser uma tentativa da Riot de criar um universo alternativo para a linha Lâmina do Trovão, assim como foi feito com as linhas de skins Guardiã Estelar e Odisseia, que existem em universos diferentes da Runeterra que conhecemos.

⚔ Splash Art das skins Shen ⚡ Qiyana ⚡ Kassadin Lâmina do Trovão ⚔ pic.twitter.com/PAb08p5zHS — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) February 1, 2022

As skins seguem a mesma fórmula, todas consumidas por uma eletricidade azul. Tanto as habilidades básicas quanto a ultimate têm efeitos visuais e sonoros de raios, para combinar com o tema.

A Riot também mostrou uma prévia da edição de prestígio da skin Xayah Fênix Corajosa, em tons de rosa e dourado em vez do design original vermelho e verde da skin. Todas as habilidades também ganharam um novo visual com um elegante tom dourado.

Se liga na Prévia do PBE chegando:



⚔⚡ Kassadin Lâmina do Trovão

⚔⚡ Qiyana Lâmina do Trovão

⚔⚡ Shen Lâmina do Trovão

✨🔥 Xayah Fênix Corajosa Edição de Prestígio

⌛⏲ Ekko Fogolume pic.twitter.com/NBiDcBKUIQ — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) February 1, 2022

Por fim, muitos fãs de Arcane ficarão ansiosos para comprar a nova skin Fogolume de Ekko, inspirada em seu visual mais antigo da série de TV. Ele usa sua conhecida máscara de coruja, além do casaco verde, cachecol laranja e icônico cabelo branco. Sua animação de retorno mostra o inventor voando para a base em sua prancha personalizada.

As skins já estão disponíveis para teste no PBE do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.