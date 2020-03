Riot revela novas skins Estrela Negra e Riftquest para atualização 10.6 do LoL

No começo do ano, a Riot Games prometeu lançar mais de 120 skins ao longo de 2020 e evidentemente não é no começo do ano que vai pegar leve.

A desenvolvedora apresentou ontem oito novas skins de League of Legends que devem chegar ao jogo na atualização 10.6. Taric, Twitch e Talon entram para a linha Riftquest, enquanto Lux, Malphite, Xerath e Mordekaiser entram para a linha Estrela Negra.

Taric, Twitch e Talon ganham cosméticos temáticos de RPG, com skins baseadas em personagens clássicos do jogo de mesa. Taric, o Escudo de Valoran, foi banhado a ouro, com cabelos loiros e joias amarelas ao seu redor. Já Twitch e Talon parecem ladinos, com aura em roxo escuro e cobertos pelas sombras.

☄️Lux Cósmica & Cosmos Negro🎇(Lendárias Variantes)

🌌Malphite, Xerath & Mordekaiser Estrela Negra pic.twitter.com/NxXyvbPL5a March 3, 2020

Lux Cósmica e Lux Cosmos Negro seguem os passos de Soraka Emissária da Luz e Soraka Emissária da Escuridão, e os jogadores terão duas skins a sua disposição. O design das duas é parecido, mas uma tem tons azuis convidativos e a outra, um brilho sombrio em preto e roxo.

Até os efeitos sonoros são mais agradáveis na skin Cósmica. A Lux Cosmos Negro tem efeitos em tons mais baixos, enquanto a Cósmica tem um quê de Guardiã Estelar nas habilidades e na animação de retorno.

Malphite, Xerath e Mordekaiser Estrela Negra também estão incríveis. A de Mordekaiser pode ser a melhor skin da vez. Seu martelo parece mais pesado e destruidor de mundos, seu Aperto Mortal tem um belo visual cósmico e sua ultimate transforma o Summoner’s Rift em um campo de batalha sinistro e arroxeado.

A atualização 10.6 está prevista para quarta-feira, 18 de março. Os fãs do LoL já podem se preparar para viajar por contos fantásticos e galáxias distantes com os novos cosméticos.

