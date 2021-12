Riot revela futuras mudanças para ganhar pontos de evento no LoL

A temporada de 2021 de League of Legends foi repleta de eventos no jogo, desde a antecipada celebração de Arcane até o controverso evento Sentinelas da Luz. Os eventos forneciam aos jogadores missões semanais e oportunidades de comprar passes premium que forneciam mais missões com conteúdo exclusivo, embora ganhar pontos para agarrar essas recompensas fosse frequentemente desafiador.

Em uma nova postagem no blog Visões de Balanceamento hoje, Riot Rovient revelou que a equipe de eventos no LoL reavalia a forma como os jogadores ganham pontos para completar missões durante os eventos para obter recompensas. Essas missões, muitas delas ocorrendo em várias partes como um componente dos passes premium, costumavam exigir que os jogadores jogassem, e ganhassem, vários jogos que se mostraram mais entediantes do que o necessário. Nem todas essas missões de evento estão bloqueadas atrás dos passes, embora aquelas que ofereceram maiores recompensas geralmente tenham exigido uma quantidade excessiva de investimento.

Começando com o próximo evento no LoL, que foi revelado como sendo o Galante, iniciando em 9 de dezembro, o número de pontos que os jogadores ganham por partida para a conclusão da missão serão alterados, bem como as condições necessárias para completar essas missões. Os pontos agora serão atribuídos por quanto tempo os jogadores investem em cada modo de jogo, ao invés de quantos jogos eles jogaram ou se ganharam esses jogos.

Independentemente de os jogadores escolherem jogar no Summoner’s Rift, no ARAM ou em um modo de evento como o Livro Supremo de Ultimates ou URF, eles receberão quatro pontos por minuto de jogo, ou seis se ganharem o jogo. Para compensar essa mudança, o número de pontos necessários para completar as missões semanais, de orbe e de banco de emblemas também foi aumentado.

Teamfight Tactics a Coop vs IA serão elegíveis para ganhar pontos, mas farão isso a uma taxa drasticamente reduzida em relação aos outros modos do LoL. Rovient mencionou que as missões que possuem métodos alternativos de conclusão, como aquelas que exigem que os jogadores abatam um certo número de inimigos, permanecerão inalteradas.

Os jogadores do LoL podem esperar o sistema de pontos de evento atualizado quando for lançado junto com o evento Galante e skins para Brand, Master Yi, Zed, Leona, Malzahar, Draven e LeBlanc em 9 de dezembro.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 03 de dezembro.