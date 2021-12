Riot revela Ekko Fogolume e skins Sabugueiro para Gnar e Rek’Sai chegando a League of Legends

A Riot Games revelou as próximas três skins de League of Legends que devem aparecer no Rift, duas Sabugueiro e uma Arcane.

A conta oficial do LoL Reino Unido, Irlanda e países nórdicos no Twitter compartilhou tanto splash arts e renderizações no jogo das próximas skins para Gnar, Rek’Sai e Ekko, e parece que “voltamos no tempo” em um mês, pelo menos para a skin de Ekko.

Quatro campeões do LoL que apareceram em Arcane já têm uma skin temática baseada em seu personagem no show: Jayce, Vi, Caitlyn e Jinx. Ekko não estava entre eles, até agora.

O rapaz que estilhaçou o tempo saltará através das dimensões e pousará no Rift com sua skin Arcane, chamada Ekko Fogolume. Fogolumes é o nome da gangue do Ekko na série animada. Na splash art para a skin, ele é visto usando sua prancha da série e segurando a máscara que usou no segundo ato de Arcane, quando os fãs não sabiam com certeza que ele era o líder dos Fogolumes.

Além da skin de Ekko, a Riot revelou duas outras adições à coleção do LoL pertencentes ao universo Sabugueiro. Ambos Gnar e Rek’Sai estão sendo adicionados como os skins 12 e 13 na linha Sabugueiro, ao lado de campeões como Hecarim, Veigar e Azir. Os jogadores do LoL provavelmente podem esperar ver alguns tons brilhantes e coloridos para esses dois campeões, como vimos para outras skins Sabugueiro no passado.

Não está claro exatamente quando essas skins serão adicionadas ao cliente do LoL. Mas como a Riot acaba de lançar sua linha de skins mais recente, Kawaii Café, com a atualização 11.23, podemos esperar que as skins de Gnar, Rek’Sai e Ekko cheguem ao Rift no final deste mês ou no início do próximo ano.

