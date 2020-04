Riot recria algumas das maiores jogadas profissionais do LoL com emotes hilários

Certas jogadas de League of Legends nunca serão esquecidas, especialmente se depender da Riot.

A conta de Esports do LoL no Twitter recriou alguns momentos marcantes da história do jogo, usando emotes de forma hilária.

pro play if emotes were enabled pic.twitter.com/TsP7XMpAbA — lolesports (@lolesports) April 15, 2020

Entre as jogadas profissionais, está o histórico duelo entre o Zed de Faker, meio da T1, contra o antigo meio da KT Bullets, Ryu. O Rei Demônio Imortal conseguiu levar a melhor sobre Ryu quase sem vida, coordenando bem as sombras. Para deixar a jogada mais divertida, a Riot adicionou o emote de pinguin tirando o chapéu.

A G2 Esports também apareceu, e o emote “Está tudo bem” de Soraka flutua sobre o time logo antes de TheShy jogar quatro deles para cima, ajudando a Invictus Gaming a levar a melhor na luta.

E não dá pra esquecer o dia em que xPeke, meio da Fnatic, inventou o ataque surpresa ao Nexus na Intel Extreme Masters Katowice. O ex-jogador profissional derrotou a SK Gaming com Kassadin, teletransportando e usando ataques básicos na base inimiga. A Riot usou um emote triste em Kev1n, superior da SK na época, o que certamente contemplava seu estado de espírito.

Os eventos ao vivo de esports estão suspensos devido à pandemia do coronavírus, mas pelo menos os fãs do LoL podem reviver esses momentos icônicos de outra forma.

