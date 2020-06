Riot pretende fortalecer Ryze e enfraquecer Cassiopeia e Syndra na atualização 10.13 do LoL

A Riot Games está de olho em alguns nomes bem conhecidos de League of Legends para ajustar a rota do meio na próxima atualização.

Os desenvolvedores, fieis à tradição, pretendem fortalecer Ryze antes do Mundial 2020, que deve ser realizado na China neste ano. Ryze tem a maior taxa de participação na rota do meio no Mundial e tem feito parte do meta há um tempo.

Em 2020, porém, Ryze caiu um pouco. Agora ele tem baixíssimos 47,21% de vitórias a partir do Platina e mal viu a luz do dia na LCS norte-americana e na LEC europeia. Para reverter a situação, melhorias estão a caminho.

Patch Preview 10.13



We have a few details already in here, but I'll share the rest of the change lists tomorrow. pic.twitter.com/p7TnryQB9w — Mark Yetter (@MarkYetter) June 15, 2020

Para combinar com as melhorias a Ryze, a Riot vai enfraquecer Cassiopeia e Syndra, duas das campeãs mais intrusivas do LoL. As duas receberam pequenos enfraquecimentos na atualização anterior, mas parece que não foram suficientes.

O que faz com que as campeãs sejam tão fortes é sua adaptabilidade. Cassiopeia pode ser usada nas rotas superior, meio e inferior, e Syndra no meio e na rota inferior.

Syndra tem poucas vitórias, relativamente, nas ranqueadas, mas é uma das escolhas mais disputadas do competitivo. Cassiopeia, porém, mal aparece no competitivo. Nas ranqueadas, tem algumas das maiores porcentagens de vitória em várias posições.

As alterações específicas de campeões ainda não foram anunciadas, mas a Riot deve compartilhar mais detalhes sobre a atualização 10.13 de League of Legends em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 16 de junho.