Riot pretende fortalecer runas e feitiços de invocador menos usados na atualização 10.12 do LoL

A Riot Games pretende fortalecer alguns dos feitiços de invocador e runas menos populares de League of Legends em nome da diversificação, de acordo com a publicação dos desenvolvedores de hoje.

A lista compartilhada por Mark Yetter, da Riot, é um bom começo, mas os desenvolvedores poderiam fortalecer ainda mais runas. Isso seria um passo para garantir que todo jogador tenha poder de escolha, em vez de se sentir obrigado a usar a runa mais forte.

Gameplay Thoughts just posted:

-Elemental Rift Upgrades

-Runes and Summner Tweaks for 10.12

-Update on Bot and Mid adjustmentshttps://t.co/OVvz6vQCrp — Mark Yetter (@MarkYetter) May 15, 2020

Duas runas importantes que ficam mais fortes são Guardião e Predador, que até vemos em jogo mas costumam aparecer bem menos que as outras runas das mesmas categorias.

Guardião terá um raio bem maior, dando um pouco mais de liberdade ao jogador quando estiver próximo a um aliado. Além disso, a runa não vai mais ser ativada com qualquer dano, apenas com alto dano, o que faz com que seja uma boa opção com suportes tanques. Isso permite que você proteja seu aliado sem precisar temer que a runa seja ativada com um ataque básico inimigo e fique indisponível na hora mais necessária.

Predador ganha uma pequena atualização para que seja mais eficaz no meta atual. O longo tempo de canalização será removido, e o tempo de recarga e o dano serão reduzidos. O objetivo é que continue forte para os caçadores, mas que também passe a ser viável para suportes e para a rota do topo.

Entre as runas menores, Inabalável recebe ajustes e passa a conceder 10% de tenacidade permanentemente, aumentando para 30% com a vida baixa. Isso deve garantir que você sempre tenha o atributo, em vez de se sentir obrigado a usar feitiços de invocador para receber um bônus. Velocidade de Aproximação não terá mais velocidade de movimento bônus em direção a aliados. O objetivo do novo rumo é usar a melhoria de velocidade de movimento ao avançar em inimigos afetados por Controle de Grupo, ou quando você estiver afetado por Controle de Grupo.

Um feitiço de invocador que ficará mais forte é Fantasma, que tem sido pouco usado há muito tempo. Ainda não se sabe qual será a mudança, mas uma possibilidade é que a Riot não faça a velocidade de movimento aumentar com o tempo, deixando-a constante.

As melhorias anunciadas pela Riot devem dar mais liberdade para os jogadores escolherem suas runas. Mas os desenvolvedores precisam tomar cuidado com melhorias a Predador e Fantasma. Fantasma já foi um problema no passado, e até superou o Flash por um tempo. Predador está forte agora. Pode facilitar ganks dos caçadores, especialmente em campeões que não tiverem Flash. O tempo de carregamento atual permite que você saiba que o campeão está a caminho, mas isso seria impossível com as alterações planejadas.

As mudanças estão longe de definitivas, e podem assumir várias outras formas antes de serem implementadas. A ideia, porém, é positiva, já que vários feitiços de invocador e runas têm sido ignorados há um bom tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 15 de maio.