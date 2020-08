Riot pretende fortalecer Ahri, Kayle, Rumble, Miss Fortune, Jarvan IV, Twitch e Xin Zhao na atualização 10.18 do LoL

Parece que a atualização 10.18 de League of Legends será maior que a anterior, com uma lista de fortalecimentos que pode dar destaque a alguns campeões nas ranqueadas e no competitivo.

Por exemplo, Ahri receberá diversos ajustes. Sua passiva, Graciosidade Vastaya, será removida. Sua nova passiva se chamará Essence Theft (“Roubo de Essência”), que originalmente era a passiva de seu Q. Já a habilidade Fogo de Raposa (W) será alterada para ficar mais estável para abater ondas de tropas.

10.18 Patch Preview. Changes still WIP and more info tomorrow.



(sorry for the repost, I forgot XZ) pic.twitter.com/znhHGidVpW — Mark Yetter (@MarkYetter) August 24, 2020

Fogo de Raposa passa a conceder 40% de Velocidade de Movimento que decai ao longo de 1,5 segundo, e também passa a causar 200% do dano a tropas com menos de 20% de Vida. O Tempo de Recarga da habilidade aumenta em um segundo em todos os níveis, o custo aumenta em 15 de Mana, e ela passa a priorizar como alvos as tropas com menos vida.

O Q de Kayle não recupera mais Mana ao atingir campeões inimigos, e o custo de Mana do W também aumenta significativamente. No entanto, o custo de Mana da habilidade Lâmina de Fogo Estelar (E) passa a ser zero, seu Tempo de Recarga será reduzido e a velocidade do míssil aumenta para 5.000.

Alguns caçadores, como Xin Zhao e Jarvan IV, ficarão mais fortes na atualização 10.18, além de atiradores como Twitch e Miss Fortune. Rumble também será fortalecido, mas teremos mais detalhes sobre ele ao longo da semana.

Conforme o cronograma de atualizações do LoL, a atualização 10.18 está marcada para quarta-feira, 2 de setembro, então todas as alterações propostas até lá estão sujeitas a mudanças.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de agosto.