Riot pretende enfraquecer Wukong, rota do meio de Nocturne e Garen na atualização 10.7 do LoL

Mark “Scruffy” Yetter, designer-chefe de jogabilidade de League of Legends, anunciou ontem alguns dos campeões que ficarão mais fracos ou mais fortes na próxima atualização do jogo. E um dos campeões que está na mira é o Macaco Rei.

Depois da nova atualização de Wukong, ele ficou tão forte que ganhou status de “escolha ou banimento obrigatório”. Ele recebeu ajustes rápidos no mesmo dia, mas não foram suficientes para acabar com a dominação. O campeão está sendo usado nas rotas superior e do meio e na selva, sendo seu maior sucesso a rota superior. Por ter ficado muito forte depois da atualização, a Riot pretende enfraquecer Wukong mais uma vez na atualização 10.7.

Garen passou a ser uma escolha recorrente nas ranqueadas depois da atualização a seu E (Julgamento), que agora cresce com a velocidade de ataque. Ele também foi enfraquecido, como Wukong, mas isso também não o impediu e seu poder está aproximadamente no mesmo nível de Wukong. Os dois são o primeiro e o segundo campeões mais escolhidos para a rota superior, e também os que têm a maior taxa de vitórias no momento. Garen também será enfraquecido na atualização 10.7.

Patch Preview for 10.7 balance targets. Specific changelists should be previewed tomorrow. pic.twitter.com/r2ieEr00qU — Mark Yetter (@MarkYetter) March 23, 2020

Yetter também anunciou várias melhorias em campeões mais fracos ou menos presentes, e um enfraquecimento surpresa a Nocturne na rota do meio.

Nocturne tem sido o pesadelo das ranqueadas solo. O campeão tem 54% de taxa de vitórias, de acordo com dados do op.gg, e 6% de escolha. Seus itens, concentrados em letalidade, combinados com runas que reduzem o tempo de recarga da ultimate, fazem dele extremamente assustador para os adversários que não estiverem jogando juntos.

E uma campeã que foi surpreendentemente escolhida para melhorias depois de ser enfraquecida por várias atualizações seguidas é Akali. A campeã tem sido um problema nas ranqueadas e no competitivo com suas habilidades atualizadas. Ela perdeu metade das novas mecânicas, como furtividade verdadeira sob torres, cura, microatordoamento e aumento de velocidade de movimento. Ela é uma das favoritas da Riot para as rotas superior e do meio, e há vários meses recebe melhorias diferentes com a intenção de mantê-la no meta.

A outra campeã surpresa é Riven, que é odiada pela maior parte dos jogadores da rota do meio e atiradores do jogo por sua força contra campeões com pouca mobilidade. Se Riven conseguir vantagem, é um pesadelo lidar com ela, especialmente se você não tiver habilidades de movimento. É difícil escapar de uma Riven forte sem isso, já que ela tem três avanços curtos no Q e um grande no E.

A Riot também pretende fortalecer campeões que aparecem pouco, como Nasus, Galio, Ivern e Xin Zhao, que andam sumidos do Summoner’s Rift nos últimos meses.

Não sabemos como a Riot pretende fortalecer ou enfraquecer os campeões, mas o fato de terem em mente aqueles que estão fortes demais no topo e no meio é um bom começo.

A atualização 10.7 deve chegar na quarta-feira da semana que vem, 1º de abril, junto com as novas skins de Primeiro de Abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 24 de março.