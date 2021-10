Riot pretende adicionar Dragões Hextec e Quimtec na pré-temporada 2022 do LoL

Se você achava que não havia variedade suficiente em League of Legends, vai gostar de saber que muitas coisas serão adicionadas ao jogo na próxima temporada. A Riot Games revelou hoje que incluirá dois novos dragões à rotação, o Dragão Hextec e o Dragão Quimtec.

Quando o Dragão Hextec é derrotado, todos os aliados ganham aceleração de habilidade e velocidade de ataque adicionais. Ao obter a Alma Hextec, a equipe ganha um efeito de lentidão em cadeia que funciona de forma parecida com a passiva da Faca de Statikk. Além disso, quando o dragão toma conta do Summoner’s Rift, ele cria Portais Hextec que permitem que os jogadores se teletransportem para alguns locais do mapa.

O Dragão Quimtec, por outro lado, aumenta o dano causado pelo time quando estiver com a vida baixa. Se você conseguir a alma desse dragão, o seu time passa a ter um estado zumbi, podendo reviver temporariamente e continuar lutando.

É exatamente o mesmo efeito da habilidade passiva de Sion, In Gloria Mori, exceto pelo fato de que o campeão pode usar habilidades e ataques básicos. Enquanto isso, o efeito que o Dragão Quimtec causa no Summoner’s Rift pode ser uma mudança polêmica na comunidade do LoL, já que cria zonas de camuflagem em áreas específicas do mapa.

“Nosso objetivo é fomentar encontros únicos e estratégias significativas ao meio e fim de jogo”, explica o produtor de mecânicas de jogo da Riot Jeremy “Brightmoon” Lee. “Por serem grandes mudanças, estamos prontos para ajustá-las caso tenham muito ou pouco impacto no jogo.”

Muitos vão aguardar ansiosamente para testar as mudanças — e não vai ser preciso esperar muito tempo. Os novos dragões chegam ao PBE do LoL nas próximas semanas, de acordo com Riot Brightmoon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de outubro.