Riot planeja lançar o retrabalho de Wukong na Atualização 10.6 do League

Os fãs de League of Legends que estão cansados ​​de ouvir que o retrabalho de Wukong está “chegando em breve” agora podem pular de alegria, uma atualização foi apontada.

O designer de campeão sênior August Browning revelou as metas e o cronograma do novo kit de habilidades do Rei Macaco hoje. Embora ele não tenha explicado exatamente como as habilidades do campeão mudarão, Browning forneceu uma data para a chegada do retrabalho nos servidores ativos, a Atualização 10.6.

I'm jumping on Wukong changes at significantly reduced scope (no VFX and sound support).



Will be working with the assets we have, similar to what we did with Shaco, and picking up where @RiotLutzburg left off as there's some great work there.



Goals + timeline: pic.twitter.com/6qBc10wrFB — August (@RiotAugust) February 14, 2020

“Estou aproveitando que as mudanças no Wukong tem escopo significativamente reduzido (sem efeitos visuais e sonoros)”, disse Browning. “Trabalharemos com os assets que possuímos, semelhante ao que fizemos com Shaco, e retomaremos onde Riot Lutzburg parou, pois já temos um ótimo trabalho lá”.

Para agilizar o processo, Browning evita qualquer atualização de animação e som. Mas a Riot espera que as mudanças tornem Wukong menos “estilo único” e tenha mais potencial de para superar as jogadas de seus oponentes, em vez de se concentrar em uma mecânica de 100 a zero.

Como explicou o designer de jogabilidade Mark “Scruffy” Yetter , ontem, o foco principal de Riot será dar a Wukong um potencial mais forte no topo e na selva e limitar sua força no meio. Browning confirmou essas intenções, alegando que a letalidade do macaco provavelmente se tornará mais fraca.

O retrabalho de Wukong deve chegar ao APT nos dias 18 ou 19 de fevereiro, segundo Browning. Se as alterações forem perfeitas durante o teste, o novo e aprimorado Wukong poderá atingir os servidores ativos a partir da 10.5.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.