Riot planeja fortalecer Gwen, Olaf, Kai’Sa, Varus e Pyke na atualização 11.24b do LoL

O ano está finalmente chegando ao fim, assim como as atualizações quinzenais de League of Legends da Riot Games. Antes de comemorarmos os feriados, no entanto, os desenvolvedores prepararam uma microatualização final para os invocadores experimentarem antes que 2022 chegue.

Para a atualização 11.24b, Riot Phlox revelou alguns dos alvos, incluindo um punhado de campeões que receberão alguns fortalecimentos. Quase todas as escolhas foram relevantes tanto para a fila solo quanto na cena competitiva, e eles podem aparecer ainda mais no futuro próximo.

11.24b preview coming in hot!



This will be a micropatch Wednesday focused on anything we don't want to let sit over the holidays. It's the last patch of the year!



We've definitely got more changes on our radar than the ones in this patch, but those will be for 12.1 next year. pic.twitter.com/ytM1wLamyr — Phlox (@RiotPhlox) December 14, 2021

Por exemplo, Kai’Sa e Varus estão recebendo alguns ajustes depois de serem duas das escolhas mais contestadas na rota inferior. Kai’Sa teve a maior presença de pick-ban de qualquer campeão atirador no mundo durante a 11ª temporada com 50 por cento. Ela também foi a campeã mais jogada entre os profissionais, com 2.589 jogos, de acordo com as estatísticas agregadas do Games of Legends.

Varus, por outro lado, ficou em segundo lugar entre os CPMs, com 34 por cento de taxa de pick-ban. Ele não foi jogado tanto quanto Kai’Sa, mas ainda teve um grande impacto tanto na cena profissional quanto na fila solo.

Algumas pessoas podem não gostar de ver Olaf na lista de fortalecimentos, já que ele tem sido uma ameaça o ano todo para jogadores profissionais e casuais. Muitos sentiram a ira deste bárbaro no palco, e como resultado, ele foi o mais nono campeão mais banido em jogos profissionais deste ano, de acordo com gol.gg. Sua velocidade na selva, poder de duelos e habilidade de ignorar o controle da grupo nas lutas de equipe posteriores o tornaram uma escolha fácil para qualquer caçador.

Como uma das mais novas campeãs do LoL, Gwen viu muita atenção desde o início com seu design simples, mas poderoso. A maioria das equipes não queria lidar com seu dano de explosão massivo e sua habilidade Névoa Sagrada que a torna imune a todo CG e dano. Ela foi a sétima campeã mais banida em 2021 e ainda tinha uma taxa de vitórias respeitável de 54%.

Por último, Pyke está ganhando fortalecimentos depois de cair do meta. Ele só foi jogado 111 vezes em 2021, mas ainda pode causar impacto nas mãos certas. Ele pode encontrar abates com um Espeto de Osso bem colocado, fazer jogadas revolucionárias com seu atordoamento Ressaca Espectral e varrer uma luta de equipe com sua Ultimate.

Se você está preocupado com grandes fortalecimentos antes de chegarmos no ano novo, não se preocupe muito. Uma vez que esta é uma microatualização, grandes mudanças não devem ocorrer em nosso caminho até a primeira atualização verdadeira no próximo mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 13 de dezembro.