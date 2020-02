Riot planeja acabar com Soraka no topo na próxima atualização do LoL

Soraka apareceu do nada na rota superior na temporada 2020 de League of Legends, dominando as ranqueadas e o competitivo com as habilidades concentradas em cura. Para enfraquecer a nova dominância, a Riot enfraqueceu a campeã no PBE do LoL.

Quando Soraka chega a dois itens, ela começa a ser uma ameaça e às vezes pode ser impossível de lidar. No meta atual, com os campeões de ataque próximo mais presentes na rota do topo, ela é perfeita. Pode não ter tanta pressão para abates na rota, mas o alcance e os baixos custos de mana significam que ela pode usar o Chamado Estelar (Q) infinitamente.

Se ela sobreviver ao começo do jogo, sua presença nas lutas à medida que o jogo avança é sem igual. A própria ultimate pode acabar com o jogo.

A intenção original da Riot era enfraquecer o Q, reduzindo o dano causado a tropas em 60%. Isso negaria o avanço dela na rota superior, mas, com a última atualização do PBE, não é mais o caso.

Em vez disso, a Riot escolheu reduzir seus atributos e a cura do Q. Isso deve fazer com que seja um alvo mais vulnerável na rota e reduzir o potencial de cura nas fases finais do jogo. Ela ainda deve ser uma suporte viável, mas seus dias na rota superior estão contados.

A vida base de Soraka aumentou de 529,04 para 535, mas a vida por nível foi reduzida de 78 para 74. A mana base aumentou de 350,8 para 365, enquanto a mana por nível foi reduzida de 60 para 40. Já o dano de ataque base foi reduzido de 50,04 para 50.

Imagem via Surrender@20

A cura de Chamado Estelar aumentou de 30/40/50/70/70 para 40/50/60/70/80, mas sua duração foi reduzida de 5 segundos para 2,5 segundos. A velocidade de movimento também foi reduzida de 15/17,5/20/22,5/25% para 10/12,5/15/17,5/20%.

Imagem via Surrender@20

O custo de mana de Infusão Astral foi revertido de 40/45/450/55/60 para 50/55/60/65/70 e a cura aumentou de 30/40/50/60/70 para 40/50/60/70/80. Mas o custo máximo de vida enquanto Soraka está se curando mudou. Se ela usar Infusão Astral enquanto se cura, o custo máximo de vida será reduzido em 40/55/70/85/100%.

Apesar de muitas das mudanças não parecerem nada revolucionário, as novas fraquezas podem ter grande impacto na rota superior. Ela não será mais a curandeira confiável e pode ser uma campeã redundante.

Esperamos, porém, que as mudanças sejam suficientes para afetar a eficácia da campeã na rota do topo sem mudar sua relevância como suporte.

No momento, Soraka tem 52,79% de vitórias na rota superior, e é absolutamente necessário enfraquecer a campeã para que a situação não fique fora de controle.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.