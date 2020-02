Riot mudará a Espátula no TFT: Galáxias

Faz pouco mais de uma semana que a Riot Games anunciou a adição do terceiro conjunto do Teamfight Tactics, Galáxias. Em um novo post do desenvolvedor, Stephen “Mortdog” Mortimer, explicou como a equipe mudará a Espátula nas próximas atualizações.

Nos dois últimos conjuntos, a Espátula dominou o meta do TFT graças a maneira como ajuda a acelerar certos picos de poder na composição de equipe. Como resultado, os jogadores começaram a encontrar maneiras de maximizar quanto dano eles podem receber para pegar Espátulas nos carrosséis de itens e nas quedas de itens.

Não foi para isso que a Riot projetou as espátulas. Esse item especial era para ser difícil de encontrar, e se um jogador tivesse a sorte de encontrá-lo, ele teria várias outras opções para sua composição. Mas estava aparecendo com muita frequência nos carrosséis, a ponto de se tornar quase um item normal.

A Riot acabou removendo Espátulas do carrossel na Atualização 10.3, mas isso era apenas um band-aid para que o jogo seguisse em frente. O verdadeiro objetivo da empresa para a Espátula é torná-lo um item que “Queremos manter a Espátula como algo não tão garantido, e, sim, como algo que faça você se adaptar quando aparecer.”

Em Galáxias, a Riot fará grandes mudanças na Espátula. Elas estarão disponíveis no carrossel mais uma vez, mas serão muito mais controladas. Mortdog também sugeriu que o item passará por algumas mudanças, as possibilidades são infinitas em um conjunto como este.

